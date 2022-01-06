諾威茨基球衣退休 獨行俠擊退手感不佳勇士

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曾率領NBA達拉斯獨行俠在2011年奪下總冠軍的諾威茨基（左），他的背號41號球衣5日退休。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

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（中央社達拉斯5日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天99比82擊退手感不佳的金州勇士，而過去曾率領獨行俠在2011年奪下總冠軍的諾威茨基（Dirk Nowitzki），他的背號41號球衣也在今天退休。

今日獨行俠迎戰勇士之役，主場美國航空中心可說是眾星雲集，為的就是見證2019年退役的隊史傳奇球星諾威茨基的41號球衣榮退儀式。包括2011年他們奪冠班底的馬里安（Shawn Marion）、史托亞克維奇（Peja Stojakovic）等人都一同見證老戰友的光榮時刻。

諾威茨基21年的NBA生涯都在獨行俠度過，曾在2011年贏得年度最有價值球員（MVP）和總冠軍賽MVP。

諾威茨基生涯一共拿下3萬1560分，目前在生涯總得分排行榜上位居第6。

今天這場比賽，柯瑞（Stephen Curry）和勇士不見過去行雲流水的攻勢，獨行俠則在唐西奇（Luka Doncic）拿下26分的率領下，收下4連勝。

芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布朗森（Jalen Brunson）分別為獨行俠攻下17分、15分，替補的哈達威（Tim Hardaway Jr.）進帳14分，克雷貝（Maxi Kleber）雖只獲2分，但抓下10個籃板。

柯瑞今天三分球9投1中，整場比賽24次出手命中5球，手感仍舊不佳，只拿下14分。魏金斯（Andrew Wiggins）攻下勇士最高17分，培頓（Gary Payton II）則有11分、11籃板的「雙十」演出。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110106