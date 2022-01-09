PLG富邦勇士逆轉國王 教頭：曾文鼎復出幫助大

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士9日以95比91逆轉扳倒新北國王，曾文鼎（持球者）復出第2戰扮演穿針引線角色，單場拿下15分、8籃板、7助攻；富邦勇士總教練許晉哲肯定曾文鼎復出，對球隊幫助很大。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）P. LEAGUE+ 台北富邦勇士今天以95比91逆轉扳倒新北國王，曾文鼎復出第2戰扮演穿針引線角色，單場送出7助攻，富邦勇士總教練許晉哲肯定曾文鼎復出，對球隊幫助很大。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王主場新莊體育館2連戰，昨天「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）本季首度亮相，轉隊後首戰出戰前東家桃園領航猿，最終由國王隊帶走勝利，今天出戰富邦勇士，戴維斯缺陣，國王由雙洋將麥卡洛（Chris McCullough）、湯瑪士（Thomas Welsh）應戰。

國王上半場狂轟10顆三分球，楊敬敏、洪楷傑各包辦3顆，讓富邦勇士陷入苦戰，國王靠著湯瑪士上半場結束前拋投，將比分拉開至55比45。

富邦勇士第3節先將落後比分追成8分差，國王第4節前段進攻當機，近6分鐘的時間僅靠著楊興治攻下2分，反觀勇士多點開花，拉出14比2攻勢，以83比79反超。

楊敬敏率領國王反攻，倒數2分鐘飆進三分球，追成只剩2分差，勇士在比賽結束前49.8秒，林書緯把握兩罰機會，加上洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）關鍵火鍋，中斷對手攻勢，而楊敬敏、簡祐哲最後合計3次在外線出手均落空，錯失追分機會，勇士最終以4分差取勝。

富邦勇士總教練許晉哲賽後記者會時表示，上半場被對手投進10記三分球，中場休息時提醒球員，若想要逆轉，勢必在外線對位上不能讓對手輕易出手，並特別點名曾文鼎復出對球隊幫助很大。

勇士洋將辛特力（Michael Singletary）進帳全隊最高的26分，而曾文鼎7日才剛傷癒復出、迎來本季首秀，3天內第二度亮相，今天出賽近26分鐘，拿下15分、8籃板、7助攻。

曾文鼎表示，先前就持續跟著球隊訓練，「體能上沒太大問題」，而他認為今天贏球關鍵在於防守以及良好溝通，希望未來能持續下去。

談到戴維斯今天休兵，國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，由於戴維斯先前經歷長時間復健，因此球隊基於保護立場、謹慎以對，後續也會由戴維斯評估當天自身狀況，確認沒問題，才會讓戴維斯出賽。（編輯：謝雅竹）1110109

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）9日在新莊體育館進行賽事，台北富邦勇士隊最終以95比91擊敗新北國王隊，勇士曾文鼎（持球者）拿下15分、8籃板、送出7助攻，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）9日在新莊體育館進行賽事，台北富邦勇士隊最終以95比91擊敗新北國王隊，勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）（持球者）拿下15分、8籃板。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）9日在新莊體育館進行賽事，台北富邦勇士隊最終以95比91擊敗新北國王隊，勇士洋將辛特力（Michael Singletary）（持球者）拿下全隊最高的26分。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊9日在主場新莊體育館迎戰台北富邦勇士隊，吸引6058名球迷進場，為支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年1月9日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊9日在主場新莊體育館迎戰台北富邦勇士隊，終場以91比95落敗，洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（持球者）拿下16分29籃板。中央社記者張新偉攝 111年1月9日