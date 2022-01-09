足協年度頒獎典禮 吳俊青、若林美里奪最佳球員

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）中華民國足球協會年度頒獎典禮今天登場，台灣企業甲級足球聯賽和台灣木蘭足球聯賽年度最佳球員分別由南市台鋼的吳俊青、高雄陽信若林美里拿下，這也是吳俊青第2度獲獎。

去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國內足球聯賽到年底才告一段落，中華足協年度頒獎典禮順延至今天舉行。典禮中頒發110年度台灣企業甲級足球聯賽和台灣木蘭足球聯賽年度最佳球員、金靴獎、金手套獎、最佳教練獎，以及中華足協各年度獎項草根發展獎、終身貢獻獎與年度裁判獎項。

足協發布新聞稿表示，吳俊青率領南市台鋼完成2連霸，而高雄陽信打出精采的表現，多名媒體都點出若林美里是陽信大幅成長關鍵之一，兩人分別抱走台灣企業甲級足球聯賽和台灣木蘭足球聯賽年度最佳球員獎，吳俊青生涯第2座MVP入袋。

南市台鋼教練羅智聰與台中藍鯨教練呂桂花率領各自球隊在聯賽中拿下冠軍，雙雙獲頒年度最佳總教練。

來自南市台鋼的馬可（Marc Fenelus）以單季11顆進球在金靴獎爭霸戰中脫穎而出；木蘭聯賽金靴競爭激烈，最終由為花蓮隊的譚汶琳、台中藍鯨的田中麻帆、台中藍鯨的賴麗琴、高雄陽信的李綉琴均以5顆進球並列金靴。

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金手套獎部分，由南市台鋼門將潘文傑以防禦率0.77拿下，而木蘭聯賽花蓮隊的門將洪琳以防禦率0.39的亮眼表現獲頒金手套獎。

足協表示，終身貢獻獎由綽號「探戈」的蔡漢湖獲獎，蔡漢湖過去長期擔任足協監事主席及紀律委員會主委，早期活躍於北商球隊，民國50年代自組「東南風」球隊，由於腳法靈巧、柔軟度特別好；因蔡漢湖逝世，今天由學生蔡佳峰代為受獎。（編輯：唐聲揚）1110109