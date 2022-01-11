安聯小小世界盃足球總決賽 週末台北田徑場開戰

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中華民國迷你足球協會11日舉辦記者會宣布，安聯小小世界盃全國總決賽將於15、16日在台北田徑場登場，U6至U15組別合計80隊將角逐冠軍。中央社記者黃巧雯攝 111年1月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華民國迷你足球協會今天宣布，安聯小小世界盃全國總決賽將於1月15、16日在台北田徑場登場，U6至U15組別合計80隊將齊聚一堂，角逐最後冠軍榮耀。

安聯小小世界盃為全台最大幼兒足球盃賽，中華民國迷你足球協會今天舉辦記者會，理事長房振昆致詞時表示，賽事從第1屆僅257隊參賽，這次參賽隊伍高達1483隊，推廣主要年齡層也從6至10歲，擴及12至15歲組別。

安聯人壽總經理林順才指出，有鑒於全世界參與足球人口眾多，過去看到台灣足球並不盛行，因此希望幫助台灣發展足球，藉由培育有潛力的未來之星，期盼未來能看到台灣隊打進世界盃。

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今年安聯小小世界盃賽事U6至U15組別，共吸引1483隊報名，超過1萬多名選手參賽，歷經6個月在13個縣市分區預賽，最終80隊脫穎而出。房振昆除了勉勵選手們在總決賽全力以赴，拿到好成績，也期待未來能有更多企業一同投入台灣足球的行列。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中華民國迷你足球協會表示，比賽期間將配合中央流行疫情指揮中心規定，全力做好防疫措施，並呼籲參賽選手和隨隊人員、家長戴上口罩。（編輯：張雅淨）1110111