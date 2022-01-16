PLG富邦勇士祭洋將雙塔 鄭志龍：秘密武器都對我用

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P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊16日例行賽首度擺出「洋將雙塔」，終場奪勝，對手桃園領航猿隊總教練鄭志龍（前左）苦笑表示，勇士總教練許晉哲（前右）都把秘密武器對他用。圖為賽後兩人握手致意。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）P. LEAGUE+台北富邦勇士今天首度擺出「洋將雙塔」塞瑟夫和德古拉應戰，以103比84大勝，桃園領航猿總教練鄭志龍苦笑說：「晉哲一直都是器重我，秘密武器都是對我用。」

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士昨天以27分差距不敵新北國王，創下隊史最大輸分，今天重振旗鼓繼續在主場台北和平籃球館與領航猿交手，首度擺出「洋將雙塔」陣容，由洋將德古拉（Samuel Deguara）搭配塞瑟夫（Ihor Zaytsev）上陣。

富邦勇士上半場展現禁區優勢，且多點開花，加上外線命中率61.5%，反觀領航猿攻勢集中在洋將羅賓森（Devin Robinson）身上，富邦勇士上半場結束以62比34大幅領先。

富邦勇士下半場火力稍微降溫，領航猿第4節靠著羅賓森連續在外線開火，將差距縮小至20分差，但未能再下一城，富邦勇士以19分差勝出。

富邦勇士塞瑟夫、德古拉此役各得27分、26分，雙雙抓下12個籃板，簡偉儒貢獻17分、5籃板；領航猿羅賓森包辦全隊多數攻勢，獨攬40分，外加13籃板。

富邦勇士總教練許晉哲表示，由於辛特力（Michael Singletary）昨天比賽受傷，因此擺出「洋將雙塔」。

不過許晉哲透露，德古拉剛到球隊時體能狀況不好，後來體能逐漸恢復，但有表達不能連續上場太久、打5分鐘就會累，他表示，儘管在洋將使用上相當困難，但試著找出德古拉使用方式，上場控制在30分鐘內，今天觀察德古拉搭配塞瑟夫效果還可以。

德古拉睽違半個月再度出賽，他表示，自己不確定什麼時候會上場，就隨時做好準備，上場就幫助球隊贏球，很開心今天有發揮身材優勢，幫助球隊拿下勝利。

面對富邦勇士祭出「洋將雙塔」陣容，領航猿總教練鄭志龍開玩笑地說：「晉哲一直都是很器重我，秘密武器都是對我用。」

領航猿主打快速球風，面對新竹街口攻城獅本季網羅身高226公分洋將辛巴（Sim Bhullar），富邦勇士則擁有身高230公分的德古拉坐鎮，鄭志龍並不擔心，他強調，第一階段主要著重球隊內部整合。（編輯：張雅淨）1110116

P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊16日在主場迎戰桃園領航猿隊，終場以103比84勝出，勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）（右）貢獻27分12籃板，送出6次助攻，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續進行，台北富邦勇士隊16日在主場與桃園領航猿隊交手，勇士簡偉儒（左）拿下17分5籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

PLG台北富邦勇士隊16日例行賽在台北和平籃球館迎戰桃園領航猿隊，勇士林志傑（右）共拿下11分5籃板，幫助球隊以103比84收下勝利。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續展開，台北富邦勇士隊16日在主場迎戰桃園領航猿隊，並舉辦主題日活動，共吸引6066名球迷進場，為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿隊16日作客台北和平籃球館，洋將喬丹（Jordan Tolbert）（持球者）共拿下12分5籃板，終場領航猿以84比103不敵台北富邦勇士隊吞敗。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士隊16日在台北主場舉辦主題日「勇士所向．星宇啟航」，啦啦隊Fubon Angels在場中賣力應援。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

P. LEAGUE+ 聯盟（簡稱PLG）台北富邦勇士隊16日在台北和平籃球館舉辦主題日「勇士所向．星宇啟航」，吸引6066名球迷進場，啦啦隊Fubon Angels休息時在場中熱舞帶動氣氛。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士隊16日在台北和平籃球館迎戰桃園領航猿隊，賽前邀請歌手邱鋒澤開唱，以多首歌曲炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 111年1月16日

P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊16日在主場台北和平籃球館迎戰桃園領航猿隊，並舉辦主題日「勇士所向．星宇啟航」，吸引6066名球迷進場觀賽。中央社記者張新偉攝 111年1月16日