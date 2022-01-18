北京冬季奧運 至少4台將取得資格

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）北京冬季奧運2月4日將開幕，台灣代表團除了已取得門票的競速滑冰女將黃郁婷外，體育署今天說，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿確定獲得資格，戴瑋麟、連德安則還在遞補中。

體育署明天將舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長、代理體育署長林騰蛟將為代表團授旗，並致贈加菜金。

距離冬奧開幕不到3週，曾參加過2018年平昌冬奧的黃郁婷，這次將再度出征，已取得北京冬奧女子500公尺、1000公尺與1500公尺競速滑冰3項參賽資格。

台灣代表團上屆共4名選手取得冬奧參賽權，體育署競技運動組組長藍坤田接受中央社訪問時表示，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿目前也已確定獲得門票，預計最晚1月22日才能確認最終參賽名單，而已獲取冬奧資格的選手月底將分別從美國、瑞士、台灣啟程前往中國北京。

目前滑冰好手戴瑋麟、雪橇好手連德安都是備取1，同樣還有機會前進冬奧，其中戴瑋麟上屆就是靠著遞補搭上冬奧末班車，而上屆冬奧擔任掌旗官的連德安，這次則要挑戰連3屆參賽。（編輯：張雅淨）1110118