更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧6/150

北京冬季奧運 至少4台將取得資格

2022/1/18 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北18日電）北京冬季奧運2月4日將開幕，台灣代表團除了已取得門票的競速滑冰女將黃郁婷外，體育署今天說，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿確定獲得資格，戴瑋麟、連德安則還在遞補中。

體育署明天將舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長、代理體育署長林騰蛟將為代表團授旗，並致贈加菜金。

距離冬奧開幕不到3週，曾參加過2018年平昌冬奧的黃郁婷，這次將再度出征，已取得北京冬奧女子500公尺、1000公尺與1500公尺競速滑冰3項參賽資格。

台灣代表團上屆共4名選手取得冬奧參賽權，體育署競技運動組組長藍坤田接受中央社訪問時表示，雪橇項目林欣蓉與滑雪李玟儀、何秉睿目前也已確定獲得門票，預計最晚1月22日才能確認最終參賽名單，而已獲取冬奧資格的選手月底將分別從美國、瑞士、台灣啟程前往中國北京。

目前滑冰好手戴瑋麟、雪橇好手連德安都是備取1，同樣還有機會前進冬奧，其中戴瑋麟上屆就是靠著遞補搭上冬奧末班車，而上屆冬奧擔任掌旗官的連德安，這次則要挑戰連3屆參賽。（編輯：張雅淨）1110118

延伸閱讀
黃郁婷PCR採檢陰性鬆口氣 續備戰北京冬奧
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀