恩比德狂砍50分追平生涯新高 率76人拆穿魔術

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（中央社費城19日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）今天狂轟50分並有12籃板，追平個人NBA生涯單場最高得分紀錄，率隊以123比110擊敗奧蘭多魔術。

法新社報導，喀麥隆籍長人恩比德今天上場僅27分03秒，全場23投17中，罰球17投15中。恩比德第3節10投8中，此節砍下23分，在兩隊此節7次互換領先中做出關鍵貢獻。

恩比德在第3節只剩25秒時秀了一記後撤步3分球，帶領76人以92比80領先魔術，此刻他的個人整場得分累計已達47分，比所有其他隊友得分總和還要高出2分。

恩比德在第4節出賽不到1分鐘，靠著罰球拿下3分，全場累計砍下50分。

恩比德也抓下12個籃板並賞給對手3記火鍋，他賽後向NBA電視台（NBA TV）表示：「我感覺棒極了。我就是盡情發揮，就像我整季一樣主宰比賽 。」

「無論是在低位還是外線，打出應有的水準。顯然我的隊友和教練把我放對了位置才能成功。」

恩比德繼入選名人堂的張伯倫（Wilt Chamberlain）及「戰神」艾佛森（Allen Iverson）之後，成為隊史上不止一場比賽獨得50分的僅有3名76人球員之一。

魔術班巴（Mo Bamba）也在這場比賽中以32分寫下生涯新高，其中28分都在上半場拿下，上半場7個三分球全數命中。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110120