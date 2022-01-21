更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳偉殷提早返日積極訓練 盼讓教練團掌握狀況

2022/1/21 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）日職阪神虎隊左投陳偉殷去年受到左肩傷勢影響出賽數並不多，球季結束後在美國積極復健，並提早返回日本，他接受媒體訪問時表示，主要是希望能讓教練團掌握自己的狀況。

陳偉殷在去年與阪神虎隊簽下2年合約，不過去年受到左肩傷勢困擾，僅在一軍出賽2場、拿下1勝，去年季末並沒有回台灣，而是到美國進行治療與復健，並提早在1月8日回到日本進行隔離程序，近期已經出關開始訓練，目標今年能在場上盡情發揮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據日本媒體「日刊體育」今天報導，陳偉殷接受媒體訪問時表示，會想要提早回到日本，是因為想要盡早讓教練團掌握自己的狀況，「想要一步一步做好自己該做的事情，做好充分準備。」日媒指出，陳偉殷之前在美國訓練時，投球力量大約可以發揮到6成。

另外，陳偉殷之前效力中日龍隊時期的前隊友立浪和義，曾共事過6年，如今立浪和義成為中日總教練。對此陳偉殷表示，當初自己在2004年剛入隊的時候，前輩立浪和義對他非常照顧，於公於私都會給予指導，因此陳偉殷表示，往後如果能跟他對戰會非常期待，也會認真打好比賽。（編輯：陳政偉）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族