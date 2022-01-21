陳偉殷提早返日積極訓練 盼讓教練團掌握狀況

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）日職阪神虎隊左投陳偉殷去年受到左肩傷勢影響出賽數並不多，球季結束後在美國積極復健，並提早返回日本，他接受媒體訪問時表示，主要是希望能讓教練團掌握自己的狀況。

陳偉殷在去年與阪神虎隊簽下2年合約，不過去年受到左肩傷勢困擾，僅在一軍出賽2場、拿下1勝，去年季末並沒有回台灣，而是到美國進行治療與復健，並提早在1月8日回到日本進行隔離程序，近期已經出關開始訓練，目標今年能在場上盡情發揮。

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根據日本媒體「日刊體育」今天報導，陳偉殷接受媒體訪問時表示，會想要提早回到日本，是因為想要盡早讓教練團掌握自己的狀況，「想要一步一步做好自己該做的事情，做好充分準備。」日媒指出，陳偉殷之前在美國訓練時，投球力量大約可以發揮到6成。

另外，陳偉殷之前效力中日龍隊時期的前隊友立浪和義，曾共事過6年，如今立浪和義成為中日總教練。對此陳偉殷表示，當初自己在2004年剛入隊的時候，前輩立浪和義對他非常照顧，於公於私都會給予指導，因此陳偉殷表示，往後如果能跟他對戰會非常期待，也會認真打好比賽。（編輯：陳政偉）1110121