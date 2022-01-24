更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／立陶宛國父為台獻奏：台灣開啟更美好世界大門
首頁 / 運動

德國憂北京恐利用COVID篩檢 阻擋頂尖選手參賽

2022/1/24 10:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林23日綜合外電報導）2022北京冬季奧運將於2月4日登場，德國單板滑雪協會會長侯茲對北京冬奧能否公平舉行提出質疑。他擔心COVID-19篩檢恐遭有心人利用，成為用來排除頂尖選手參賽的工具。

兩週前，德國滑雪協會（Ski Association）高山滑雪隊負責人梅爾（Wolfgang Maier）就曾對中國在北京冬奧前，近乎「任意」地進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測表示擔憂。

侯茲（Michael Hoelz）今天在德國單板滑雪協會（Snowboarding Germany）的播客（podcast）中說：「我懷疑我們能否在中國舉行的比賽中看到公平競爭。」

他說：「拿COVID-19篩檢做文章相對容易，有些人大可在事後說，『很遺憾，那是偽陽性』。」

路透社目前無法與侯茲取得聯繫，就他的觀點發表進一步評論，而他也沒有提供任何細節或姓名來為自己的主張背書。

路透社透過電子郵件希望取得更多細節，但德國單板滑雪協會並未立即做出回應，北京冬奧主辦單位也未立即回應置評要求。

北京冬奧主辦單位在另一份聲明中表示，在1月4日到22日間抵達中國準備參加冬奧的171名運動員及代表隊職員，並未出現陽性檢測結果。

侯茲過去曾是德國國家反禁藥組織（NADA）主要官員，他表示，禁藥檢測過去也曾遭人利用，目的是要阻擋重要運動員參賽。

侯茲表示，去年11月在中國進行奧運測試賽時，一名德國單板滑雪教練因COVID-19篩檢呈陽性而遭受不人道對待，後來證實他是偽陽性。

他說：「他（德國單板滑雪教練）在24小時內受到何種待遇，就人性尊嚴而言，真的很接近臨界點。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族