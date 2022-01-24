冬奧腳步近 北京再增6例本土確診

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（中央社台北24日電）中國官方今天通報，新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，即將於2月4日舉辦冬奧會的北京市占了6例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例57例，其中本土18例，包括：北京6例（豐台區4例、房山區1例、大興區1例）、河北3例（均在雄安新區）、雲南3例（均在西雙版納傣族自治州）、山東2例（均在濟南市）、天津1例、山西1例、河南1例、廣東1例。

另有39例境外移入病例，涉及9省市，其中以上海市的22例最多，北京市也有1例。

北京市自本月15日開始通報這波本土確診病例，在冬奧會即將揭幕的背景下，官方如臨大敵，最新的其中一項規定是購買退燒及止咳等4類藥物，必須於72小時內進行一次核酸檢測。

截至23日24時，中國大陸現有確診病例2754例，累計治癒出院9萬8270例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬5660例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬3034例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已全部出院。（編輯：周慧盈）1110124