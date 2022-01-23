維吾爾團體土耳其奧會前發聲 籲國際抵制北京冬奧

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（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）國際東突厥斯坦社會團體聯盟今天要求抵制北京冬季奧運會，呼籲運動員對中國新疆種族滅絕採取「有效且令人尊敬立場」、阿拉伯和伊斯蘭國家挺身與被壓迫者共抗壓迫者。

國際東突厥斯坦社會團體聯盟（ International Union of East Turkistan Organizations）今天赴伊斯坦堡的土耳其奧林匹克委員會前方舉行「向2022北京冬奧說不」新聞發布會。聯盟在聲明中指出，中國不顧國際譴責，仍然在東突厥斯坦維持著「21世紀納粹酷刑集中營」。

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

聲明稱，中國關押東突厥斯坦人、強迫他們放棄固有宗教和文化以切斷其族群認同，並對婦女進行強迫絕育，實施種族清洗。中國摧毀、破壞近1萬6000座清真寺，有些被改成迪斯可舞廳，並且焚燒可蘭經和宗教書籍、關押數以千計藝術家、學者、作家和名人，「我們對中國如此駭人聽聞的法西斯行徑予以強烈譴責」。

代表宣讀聲明的東突厥斯坦體育和發展協會主席戈拜拉克（Tahir Gokbayrak）表示，儘管對東突厥斯坦人和其他少數民族所實施的咄咄逼人法西斯政策，違背象徵和平和人類兄弟情誼的奧林匹克精神，中國仍然主辦2022年冬季奧運會。

他表示，今年有許多國家因中國違反人權、持續進行種族滅絕，而對北京冬奧進行外交抵制，「國際東突厥斯坦社會團體聯盟呼籲各國採行更正確決定與作為，停止中國對東突厥斯坦人所犯罪行」。

「我們也呼籲阿拉伯和伊斯蘭國家改正對東突厥斯坦人的消極立場，挺身與被壓迫者一起對抗壓迫者。」戈拜拉克說：「我們要求不同國家的體育委員會、協會和團體，尤其土耳其奧林匹克委員會抵制今年冬奧；我們呼籲所有運動員就法西斯中國對東突厥斯坦人進行的種族滅絕採取有效而且令人尊敬立場。」（編輯：林治平）1110123