林智勝轉戰味全龍感謝前東家 兄弟給予祝福

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中華職棒味全龍隊25日宣布簽下前中信兄弟資深球員林智勝（圖），他的個人臉書及經紀公司都提到，謝謝前東家中信兄弟的照顧與成全，接下來會持續加油，往新的目標邁進。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職味全龍隊今天宣布簽下林智勝，他的個人臉書及經紀公司都提到，謝謝前東家中信兄弟的照顧與成全，兄弟球團也回應，不管他加入哪一隊，都尊重選手意願和給予祝福。

林智勝在2016年透過自由球員制度從Lamigo桃猿隊轉戰中信兄弟，不過近幾年機會不多，去年更是只在一軍出賽33場。他在去年季後透過經紀公司向中信兄弟球團反映，希望不要被放入60人保留名單中，可自由與其他隊接觸，盼有更能發揮的舞台。

如今確定轉戰味全龍，林智勝在個人臉書上發文表示，「謝謝中信兄弟與辜董（辜仲諒）這幾年的照顧，謝謝球迷這幾年的支持與鼓勵，這幾年真的非常謝謝大家，感謝味全在新的球季給予我機會與舞台，接下來我會持續加油，朝向新的目標邁進。」

林智勝的經紀公司接受中央社記者訪問時則表示，味全球團一直都有來聯絡，選手這邊也都很正面看待這件事情，能加入味全龍很開心；同時經紀公司也感謝中信兄弟球團沒有將林智勝放入60人保護名單之內，給他一個舞台可以發揮。

兄弟球團回應，「去年智勝及經紀公司就有表達想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄，主動提出不要放入球隊60人名單的想法，球團也尊重選手意願，最終不論加入哪一隊，球團都給予祝福。」

林智勝已經在中職打了18個球季，分別效力Lamigo桃猿隊12年、中信兄弟6年，累積許多紀錄都是中職史上的佼佼者，其中全壘打數目前累積289轟，與現任味全龍教練張泰山並列中職全壘打王，可望新球季就能超越，甚至往史無前例的300轟紀錄邁進。（編輯：張雅淨）1110125