大一扛4棒大專聯賽冠軍戰開轟 范育銓差點落淚

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，國體打者范育銓敲出大學首轟，追平比數2分砲帶起球隊士氣，幫助球隊奪冠；范育銓坦言大一扛4棒壓力大，開轟差點落淚，希望加強選球、磨練心智再拚職棒。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰國立體大今天與台東大學交手，國體比賽前半段落後，4局范育銓敲出2分砲、幫助球隊扳平比數，也帶起球隊士氣，國體單局攻下4分，5、6局各添1分，順利以6比2拿下冠軍。

國體總教練邱俊文表示，球隊中心打線打者很多去年就畢業了，或者去選秀，原本中心棒次人選手腕受傷，在訓練的過程中，有發現范育銓的長打能力不錯，因此決定讓他扛4棒，關鍵比賽有表現。

范育銓高中就是具有長打實力的打者，高中總計敲出4轟，高三木棒聯賽就敲3轟，但他表示，此次大專聯賽前半段打得很悶，也一直納悶為什麼都打不到球，可能太想要打長打，反而造成反效果。

范育銓表示，今天全壘打那個打席，沒有特別想什麼，想著打安打就可以幫助球隊，那發全壘打出爐特別有意義，「回到本壘後，都快哭了」。

范育銓高中畢業沒有選擇投入選秀，他自評心智還不成熟，希望到大學磨練一下，也想要拚國家隊，如果有打出好的成績，再挑戰中職選秀。（編輯：張雅淨）1110125