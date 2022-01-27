台灣運彩業績創新高 111年預期銷售破500億元

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（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣奧運代表團去年東奧獲2金、4銀、6銅隊史最佳戰績，帶動全民關注，台灣運彩今天表示，去年運彩銷售總額達新台幣466億元寫歷史新高，今年樂觀預期可望突破500億元大關。

台灣運彩總經理林博泰今天出席體育署例行記者會，大方分享台灣運彩去年「戰績」，他透露光是東京奧運整體銷售金額就達21億元，透過奧運加持也成功拉抬買氣。而農曆年關將至，他公布新春加碼，特尾樂的最高賠率將從7000倍增加至8000倍。

林博泰解釋，特尾樂就是猜籃球兩隊得分尾數，可以只挑1隊，最多能挑4隊，最高賠率可達8000倍，他開玩笑說，說不定過年花個100元買張特尾樂，過完年就能買間套房。

今年農曆年節恰逢北京冬奧，林博泰認為將帶動另一波銷售高峰，除冬奧之外，今年9月還有杭州亞運、11月在卡達還將舉辦全球矚目的世界盃足球賽，都是運彩設定的銷售主力。

林博泰透露，2014年巴西世界盃運彩銷售則為24億元，4年前俄羅斯世界盃激增至70億元，依照過往銷售經驗，他推估卡達世界盃銷售有機會突破100億元大關，因此他樂觀預估今年整體營業額可望衝破500億元。

由於民眾每花100元購買運彩，就有10元回饋至體壇的運動發展基金，林博泰也說，過年期間大家買運彩除可讓看比賽帶來樂趣，也能幫助國家的體育更光彩。（編輯：張雅淨）1110127