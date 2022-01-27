納達爾澳網問鼎第21座大滿貫 新生代好手拚截胡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾距離創男網紀錄的第21座大滿貫冠軍僅2場比賽之遙，他28日將出戰澳網男單4強賽事，與小他10歲的新生代好手貝雷蒂尼捉對廝殺，爭奪決賽門票。

本屆澳洲網球公開賽第6種子納達爾（Rafael Nadal）將有機會刷新坐擁最多大滿貫男單冠軍頭銜紀錄。

他和當今球王喬科維奇（Novak Djokovic）及因膝蓋動刀休養缺陣的「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer），目前全都手握20座大滿貫金盃。

35歲的納達爾現已闖進澳網4強，將強碰1996年出生的義大利新生代悍將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

若納達爾能闖過此關，他將在決賽出戰世界排名第2的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）或希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

曾於2009年在墨爾本球場（Melbourne Park）封王的納達爾，上個賽季末因舊疾腳傷停賽3個半月，對重返球場抱持保守心態。

不過，在澳網拿下9座冠軍的喬科維奇因疫苗和簽證問題遭澳洲驅逐出境，世界排名第3的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）在第4輪爆冷出局，為納達爾挺進準決賽開路。

納達爾一直在調整自身打法，以彌補危及他非凡生涯的足部疾病「穆勒．魏斯氏症」（Muller-Weiss syndrome）；這一疾病相當罕見，是由發育不良的骨骼所致。

納達爾接下來與年輕好手貝雷蒂尼的比賽料將是場體能戰，此傷勢恐將影響這位西班牙猛將的發揮。

納達爾說：「因為腳部（疾病），（比賽）到如今仍存有疑問，這是我們無法治癒的傷病…所以我們得找到一種方法來控制疼痛以繼續比賽。」

「過去6個月，關於我是否能夠繼續比賽，存在諸多疑問」。

「但現在我感覺很好，我們打進了澳網準決賽，因此這對我而言簡直太棒了。」

25歲的貝雷蒂尼是史上第一位晉級澳網4強的義大利男子球員，這位2021年溫布頓網球錦標賽亞軍對與納達爾對決心存敬畏，但相信自己能爆冷打敗網壇前輩納達爾。

「與他（納達爾）在拉佛球場（Rod Laver Arena）比準決賽，是我小時候的夢想。」

「現在，我超想贏得這場比賽。我知道自己辦得到。那將是場硬仗。我3度打進大滿貫4強，這代表我水準在此，而我想更進一步（突破）。」

貝雷蒂尼身高將近200公分，他的正手上旋球威力與納達爾幾乎相當。2019年美國網球公開賽4強戰是兩人唯一一次交手，當時納達爾直落3盤淘汰貝雷蒂尼。

倘若能闖過貝雷蒂尼這一關，納達爾尋求第21座大滿貫的最終戰也未必輕鬆。

去年在美網拿下生涯首座大滿貫冠軍的梅迪維夫是本屆澳網熱門人選，他將在4強戰遭遇還未能捧起大滿貫金盃的西西帕斯。

梅迪維夫在8強賽鏖戰5盤才逆轉勝出，他表示：「我會盡所能恢復（體力），準備好與斯特凡諾斯（西西帕斯）比賽，因為他是一名很出色的球員。我得拿出最佳表現才能打敗他。」

梅迪維夫在與西西帕斯的生涯交手紀錄中以6比2領先；不過，西西帕斯在8強賽表現絕佳，直落3盤輕鬆挺進準決賽。

西西帕斯說：「這是我在（本屆）澳網打過最穩定、最好的比賽。我覺得自己處於極佳狀態。我沒打算脫離這一狀態。它是我比賽的一部分。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110127