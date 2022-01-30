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浪花兄弟終場前聯手發威 勇士撕破籃網險勝[影]

2022/1/30 17:14（1/30 18:00 更新）
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NBA金州勇士30日晚在舊金山主場以110比106擊敗客隊布魯克林籃網。湯普森終場前12.5秒飆進關鍵三分球，並與柯瑞（圖）包辦隊上最後17分。（圖取自twitter.com/warriors）
NBA金州勇士30日晚在舊金山主場以110比106擊敗客隊布魯克林籃網。湯普森終場前12.5秒飆進關鍵三分球，並與柯瑞（圖）包辦隊上最後17分。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士「浪花兄弟」今晚在舊金山主場聯手發威，湯普森終場前12.5秒飆進關鍵三分球，並與柯瑞包辦隊上最後17分，率隊以110比106擊敗客隊布魯克林籃網。

「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）與柯瑞（Stephen Curry）一開始表現不佳，兩人上半場加起來只射進7分，但聯手繳出勇士終場前最後17分，率隊險中取勝。

另一方面，籃網「三巨頭」則是三缺二，由明星控衛厄文（Kyrie Irving）領軍，球星杜蘭特（Kevin Durant）及哈登（James Harden）缺席。

厄文因為拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，遭到勇士主場舊金山觀眾數落，但他全場攻下32分。

籃網第3節曾一度落後19分，但後來奮力追回分數，在第4節剩30.8秒時米爾斯（Patty Mills）兩罰俱中後，僅落後勇士1分。

但勇士迅速反擊，在柯瑞吸引包夾情況下，湯普森空檔接獲傳球，在終場前12.5秒投進關鍵三分球，助隊以107比103領先。

儘管厄文隨即投進三分球，但柯瑞罰進一球，加上湯普森兩罰俱中，聯手率勇士穩住勝利。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110130

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