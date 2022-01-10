勇士湯普森缺陣兩年半傷癒復出 浪花兄弟合砍45分擊退騎士[影]

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缺陣近兩年半的勇士射手湯普森10日傷癒復出就先發上陣，出賽20分鐘攻下17分，讓勇士最終96比82擊退騎士。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）接連遭遇大傷、缺陣近兩年半的勇士射手湯普森今天傷癒復出就先發上陣，出賽20分鐘攻下17分，加上柯瑞拿下全場最高28分，讓勇士最終96比82擊退騎士。

美國職籃NBA金州勇士今天在主場迎戰克里夫蘭騎士，場上最大焦點就是因傷缺陣多時的湯普森（Klay Thompson）終於歸隊，讓他與柯瑞（Stephen Curry）組成的「浪花兄弟」能再度合體。

湯普森2019年在總冠軍賽中出現左膝前十字韌帶斷裂的重傷，導致2019-20球季完全無法上場；2020年再於練球時發生右腳阿基里斯腱撕裂的憾事，讓2020-21跟著報銷。

歷經941天的漫長等待，湯普森終於在今天歸隊並先發上陣，他在比賽開打後不到1分鐘，就有一次切入後拋投得手的表現，為勇士首開紀錄。這節湯普森打了4分多鐘，但似乎還在熟悉比賽感覺，招牌的三分球3次出手全部落空，僅5投1中拿下2分。

次節湯普森先是演出暴扣，再飆進一記久違的三分彈；上半場攻下7分的他，第3節4投3中攻下7分，末節再進帳3分。

這場比賽的首節，勇士靠柯瑞單節狂飆14分，以24比21領先騎士。次節，在培頓（Gary Payton II）攻下9分的帶領下，讓勇士在打完半場後，以51比46持續領先。

第3節「浪花兄弟」聯手攻下15分，波爾（Jordan Poole）也貢獻7分，勇士打出單節28比14攻勢，以79比60將領先擴大到兩位數的19分。前3節只獲2分的騎士老將朗多（Rajon Rondo）末節砍下13分，讓騎士一度看到逆轉契機，但勇士及時踩住煞車，終場仍以14分之多獲勝。

勇士除柯瑞、湯普森分別砍進28分、17分，替補的波爾也貢獻14分，魏金斯（Andrew Wiggins）則有10分進帳，盧尼（Kevon Looney）雖只獲6分，但狂抓18個籃板。

騎士陣中以攻下17分的史蒂文斯（Lamar Stevens）表現最佳，替補的朗多（Rajon Rondo）拿下15分，艾倫（Jarrett Allen）、 莫布里（Evan Mobley）分別進帳12分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110110