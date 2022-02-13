林子皓轟26分 HBL能仁痛宰泰山

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（中央社記者黃巧雯新北13日電）能仁家商今天在高中籃球聯賽（HBL）8強賽首戰靠林子皓單場轟26分，率隊以96比74大勝衛冕軍泰山高中，教練李正豪直呼，首戰狀況比想像中好，接下來設法先搶前4場比賽勝利。

110學年度高中籃球聯賽HBL男子組8強賽今天起在新北市新莊、板橋體育館兩地登場，8隊進行單循環賽，取前4晉級4強。

能仁主力史魯齊儘管一週前腳扭傷，所幸不影響參與8強賽，今天首戰面對泰山就上陣，貢獻14分、12籃板，加上林子皓繳出26分、4籃板成績，率領能仁以22分之差，輕鬆拿下8強賽首戰勝利。

能仁教練李正豪賽後接受媒體聯訪時透露，賽前提醒球員加快攻守轉換節奏，且多切入，他坦言第一場狀況比想像中好。

林子皓複賽起成為球隊攻擊主力，也讓李正豪大讚，本季進步很多，包括攻擊或個人單打能力，「雖然瘦瘦的，但放球點可以讓對手不知道他在哪裡放球，算是滿聰明，會用不同角度進攻」。

對於8強賽首戰順利過關，李正豪表示，後面遇到的對手強度會越來越高，將想辦法先抓前4場。

另外，泰山8強賽首戰出師不利，衛冕之路充滿挑戰，泰山教頭廖文彬坦言，今年球隊正值換血期，加上球隊從複賽到8強賽，第一場比賽都會遭遇亂流，但他也鼓勵球員，「還有6場球賽，一場一場來，都還是有機會」。（編輯：管中維）1110213