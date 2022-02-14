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俄花滑新星禁藥風波 北京冬奧個人項目可出賽
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俄花滑新星禁藥風波 北京冬奧個人項目可出賽

2022/2/14 14:31（2/14 14:52 更新）
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俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭14日宣布可續留北京冬奧。（美聯社）
俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭14日宣布可續留北京冬奧。（美聯社）
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（中央社北京14日綜合外電報導）俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，體育仲裁法庭（CAS）今天宣布，她可以續留2022北京冬季奧運，在明天的女子個人項目上爭奪她本屆第2金。

體育仲裁法庭表示，他們已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，因此讓瓦莉娃恢復參賽。

綜合法新社和路透社報導，國際檢測機構（International Testing Agency）本月11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄羅斯花式滑冰錦標賽期間，驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

當時她的樣本被送到位於瑞典斯德哥爾摩，由世界反禁藥組織認可的實驗室檢測。至於為什麼要花6週，直到今年2月8日才公布結果，是這整起禁藥風波的諸多待解問題之一。

而這起藥檢結果出爐的前一天，瓦莉娃剛參與並協助俄羅斯奧會（ROC）代表隊拿下北京冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。瓦莉娃藥檢結果導致頒獎儀式喊卡。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，花滑團體賽獎牌不太可能於本屆冬奧期間頒發，「還有很多其他議題需要大會進一步討論」。他說：「而這些議題不太可能於比賽期間獲得解決。」

北京冬季奧運花式滑冰團體賽由俄羅斯奧會奪金，美國摘銀，日本鍍銅。（編輯：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110214

瓦莉娃（圖）的表現讓俄羅斯奧會代表隊順利以74總分拿下團體賽金牌。（共同社）
瓦莉娃（圖）的表現讓俄羅斯奧會代表隊順利以74總分拿下團體賽金牌。（共同社）
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