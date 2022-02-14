隊友讓出冬奧代表權 傑克森成速滑奪牌首名非裔女將

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（中央社北京13日綜合外電報導）靠著隊友讓出代表權才得以參加這次北京冬奥的美國女將傑克森，在競速滑冰女子500公尺的比賽，以37秒04奪下金牌，成為首名贏得競速滑冰獎牌的非裔女性。

傑克森（Erin Jackson）的這面金牌是美國在這次北京冬奧的首面速滑獎牌，也是該國1994年以來在此賽的首面金牌。

情緒激動的傑克森告訴記者說：「我希望能夠形容自己的感受，這真是太不可思議了，這面獎牌真的意義非凡。」

「這幾年我歷經煎熬，今年初也過得十分艱辛，現在能有這樣的結果，我非常開心。」

在美國隊的選拔賽中，傑克森表現並不理想，一度未能擁有代表權，但她的隊友鮑威（Brittany Bowe）放棄參加北京冬奧500公尺比賽的權利，這讓傑克森能遞補參賽。

傑克森說：「她（鮑威）真的為我做出很大的犧牲，我會永遠感激她。」

但這次的北京冬奧，由於許多國家並未派出代表，在參賽權重新分配後，鮑威仍舊得以出賽，最終她在30名參賽選手中，排在第16名。

在談到傑克森時，鮑威說：「我只是拼圖的其中一部分，這面金牌是屬於她的，她站上起跑線，並在今天達成了這個成就。」

這次賽事日本女將高木美帆（Miho Takagi）以37秒12拿下銀牌，代表俄羅斯奧委會的高里可瓦（Angelina Golikova）以37秒21收下銅牌。

身為日本隊隊長的高木美帆，成為首名在500公尺、1000公尺、1500公尺都拿下獎牌的亞洲選手。

這次奪牌也讓傑克森成為首名在冬奧速滑奪金的非裔美籍女性運動員。

過去，同樣是非裔的美國男子選手戴維斯（Shani Davis），曾兩度在冬奥拿下金牌，他於2006年在義大利進行的杜林（Turin）冬奥速滑男子1000公尺賽事奪金後，成為美國首名在冬奥拿下個人賽金牌的非裔選手。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110214