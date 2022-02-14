羽生結弦若退役 日媒猜測轉教練、參政都可能

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日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注，他14日將在北京召開記者會。圖為羽生結弦10日比賽畫面。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本花滑名將羽生結弦在北京冬奧男子花式滑冰比賽挑戰3連霸失利後，動向備受關注，他今天將在北京召開記者會。日本媒體猜測，他若宣布退役，轉任教練甚至參政都有可能。

「冰上王子」羽生在北京冬奧的短曲項目因冰鞋卡到冰上的洞導致失誤，只拿下95.15分，暫排第8；10日的長曲項目挑戰4周半跳（4A）與後內4周跳（4S）接連2次跌倒後，以優異藝術表現急起直追，拿到188.06分，總分283.21分排第4。

日本TBS新聞網報導，27歲的羽生在長曲項目挑戰世界上沒人成功表演過的4周半跳，雖然跌倒了，但被認定是跳出4周半跳的動作，成為史上跳出4周半跳的第一人。

另外，日本18歲小將鍵山優真這次在短曲拿下108.12分、長曲201.93分，以刷新自己紀錄的總分310.05分拿下銀牌；24歲的宇野昌摩以總分293.00分摘銅。日本選手拿到包辦第2到第4名的好成績。

不過，也正是因為日本滑冰界年輕人才輩出，使得「羽生引退說」甚囂塵上。

日本體育記者指出，不論以年齡或者以選手的能力來看，羽生恐怕都是最後一次挑戰奧運。4年後他就31歲。如果日本是花式滑冰很弱的國家，他或許還有可能（成為國手），但除了這次拿牌的2名選手以外，還有很多有望挑戰奧運的年輕選手，因此想以31歲的年齡晉級恐怕有很大困難。

各界的焦點，也轉向猜測羽生未來動向。

日本週刊FLASH網路版報導，體育記者分析，滑冰選手一旦引退，首先會考慮轉為職業滑冰表演者。羽生現在是隸屬於滑冰聯盟的選手，如果要簽署廣告契約或參加滑冰表演，聯盟會收取一些費用，但若轉為職業表演者，就可以全部收進自己荷包，這是考慮到收入的作法。

此外，羽生在4年前平昌冬奧達成2連霸後，曾提到周圍的人對他幫助很多，想要把這種經驗傳承下去。因此他在退役之後，以教練的身分重回花滑界的可能性也很高。

除了轉為職業演出者、教練之外，還有一種令人意外的猜測。

在東京奧運舉辦之前，羽生曾在2019年傳出對擔任國際奧林匹克委員會（IOC）委員有點興趣，也因此在退役之後，他或許會把精力投注於舉辦冬季奧運，爭取在家鄉仙台開辦花式滑冰大會。

也有體育記者認為，憑藉羽生的個人魅力和聰明的頭腦，具備種種優勢的羽生若想投身政壇也不無可能。

羽生今天下午將在北京冬奧的媒體中心召開記者會。

讀賣新聞報導，日本奧林匹克委員會（JOC）表示，召開記者會並非羽生個人要求，而是因為來自個別媒體的採訪申請實在太多，無法一一進行採訪，因此決定召開記者會統一回應。（譯者：戴雅真/核稿：顧荃）1110214