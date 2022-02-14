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北京冬奧2/300

甩上屆舞衣走光陰影 法國組合冬奧冰舞漂亮奪金

2022/2/14 15:44
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（中央社北京14日綜合外電報導）法國花式滑冰組合帕帕達吉斯與西澤龍今天在北京冬季奧運雙人冰舞項目勇奪生涯首面奧運金牌，也再次刷新他倆保持的世界紀錄。

拿過5座歐洲冠軍與4次世錦賽金牌的帕帕達吉斯（Gabriella Papadakis）與西澤龍（Guillaume Cizeron），以總分226.98刷新兩人先前保持的226.61分紀錄。

2018年平昌冬奧時因帕帕達吉斯上衣意外走光影響表現，這對組合最後屈居銀牌。

但這次，他們沒再讓金牌從手中溜走，伴隨著佛瑞（Gabriel Fauré）歌曲Elegie，兩人在冰上快速舞動，成功抓下金牌。

他們在自由冰舞項目拿到136.15分，僅略低於他倆保持的世界紀錄。

俄羅斯的凱薩拉波夫（Nikita Katsalapov）與西尼齊娜（Victoria Sinitsina）組合披銀，美國組合哈貝爾（Madison Hubbell）與杜諾惠（Zachary Donohue）摘銅。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110214

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