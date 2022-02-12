美前奧運國手指控 滑雪教練長期拍攝女隊員裸照

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32歲的美國2010年奧運國家隊成員、前雪板國手奇盧克－希夫索夫（圖）指控國家隊滑雪教練佛里偷拍裸照，以及前隊友卡爾尼用N開頭的單字激怒她。（圖取自instagram.com/callanthegreat）

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（中央社張家口市12日綜合外電報導）美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照，美國滑雪和單板滑雪協會（US Ski & Snowboard）稱已展開調查。

美國奧運雪板選手卡爾尼（Hagen Kearney）則是被指控使用種族歧視字眼挑釁隊友，他承認使用過不當詞彙，但否認其他指控。

32歲的美國2010年奧運國家隊成員、前雪板國手奇盧克－希夫索夫（Callan Chythlook-Sifsof）過去4天在Instagram發布一系列文章，指控國家隊滑雪教練佛里和前隊友卡爾尼。

美聯社報導，奇盧克－希夫索夫指控，佛里除了偷拍裸照之外，還對女隊員汙言穢語，卡爾尼則是持續使用「N」開頭的單字「故意激怒我」。

她在Instagram的部分貼文目前已經被刪除。

佛里強烈否認針對他的指控。他在美國隊贏得北京冬奧單板滑雪障礙追逐混合團體賽金牌後告訴記者，「我對於這些指控感到十分驚訝，我強烈否認所有指控。我一直以來都盡力支援奧運隊選手。」

今天和搭檔鮑加納（Nick Baumgartner）一起為美國隊摘下金牌的美國選手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）則說，她和佛里相處一點問題也沒有。

她說：「我對他的人格有很高評價，他一路以來一直支持我挺過這一切。」

這次代表美國參加北京冬奧的卡爾尼則是在Instagram發布聲明，承認確實使用過「N」開頭的字，但稱是「開玩笑」。他表示，2013年12月和奇盧克－希夫索夫一起搭車時，在爭論中使用了那個字來激怒她。

他稱那是「極端愚蠢且噁心的行為」，並表示一說出口後立即感到後悔。

奇盧克－希夫索夫是愛斯基摩後裔，在阿拉斯加州長大。

美國滑雪和單板滑雪協會表示，卡爾尼的事件在當時就有過適當處置。

卡爾尼說，「教練們都被立即告知發生了什麼事，我面臨可能被踢出國家隊。」他並稱，當年已對奇盧克－希夫索夫致歉。

他否認其他指控。「我從來沒有假裝要揍她、跟蹤她，或是多次朝她大吼N開頭的字，我也絕對沒有在隊上開過有關強暴的玩笑，但我直至今日依舊對用過那個字感到羞恥。」

美國滑雪和單板滑雪協會發表聲明，表示已經知情教練佛里近期面臨的指控。「我們相當認真看待這些指控，正在調查中。」（譯者：戴雅真）1110212