恩比德狂轟42分勝字母哥 率76人擒公鹿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）今天獨得42分，在與「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）個人比拚中獲勝，助球隊以123比120擊敗密爾瓦基公鹿。

76人在15日以87比135巨大分數差距、慘敗於波士頓塞爾蒂克，今天終於回神，重挫上季NBA總冠軍公鹿銳氣。

在明星賽（All-Star Game）賽前的最後一場比賽，本季年度MVP熱門球星恩比德的表現主宰全場。

公鹿以字母哥的32分最高，哈勒戴（Jrue Holiday）24分，密道頓（Khris Middleton）19分。

全場兩隊有15次相互反超，但勝利最終由恩比德和76人拿下。

出生喀麥隆的恩比德將在週末明星賽加入布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）隊伍。恩比德表示，76人在15日慘敗給塞爾蒂克後，誓言要在今天絕地反超。

他說，「那爛透了…我們從中學習了很多。今晚我們必須重回球場，傳遞出訊息。」

除此之外，76人也再次享受與字母哥的交手。恩比德說：「這種對決總是很有趣，和一個偉大的球員對戰。」

被布魯克林籃網交易到76人的哈登（James Harden）今天沒有上場，他預計將於明星賽後重返季賽，恩比德引頸期盼哈登的到來。

「我很興奮，我會繼續我當下的努力，我確定我的隊友也會跟隨。我們對於未來能夠達成的成就感到非常興奮。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110218