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中職官辦熱身賽20場 3/19開打

2022/2/18 16:37（2/18 17:22 更新）
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（圖取自facebook.com/heartbaseball）
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒即將於4月2日展開新球季，各隊正在春訓備戰。中職今天宣布，今年球季官辦熱身賽將於3月19日至30日進行20場賽事，5支球隊進行2輪對戰，各隊各出賽8場。

中職各隊將在2月底陸續展開隊內熱身賽，再進行到非官方交流熱身賽，中職官辦熱身賽則是在3月19日晚間5時5分開打，由味全龍與統一7-ELEVEn獅隊在台南棒球場交手，澄清湖棒球場則上演樂天桃猿與中信兄弟之戰。

官辦熱身賽一直進行到3月30日，總計共有20場賽事，平日在晚間6時35分開打，假日大部分都在晚間5時5分開打，只有3月20日是在下午2時5分開打。場地部分，都是在中南部球場進行，分別是台南棒球場、澄清湖棒球場、斗六棒球場、嘉義市棒球場。

中職在新聞稿中表示，官辦熱身賽後續相關售票及轉播資訊，將會公布在CPBL中華職棒官方粉絲專頁及中華職棒官網。（編輯：張芷瑄）1110218

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