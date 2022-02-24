高中木棒聯賽 大溪延長賽靠再見失誤勝大理

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事持續展開，大溪高中24日在比賽10局下半，靠著再見失誤以8比7擊敗大理高中，大溪高一後援投手吳誌雄投3局僅失1分責失，也拿下勝投。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月24日

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）高中木棒聯賽進行到第3階段賽事，今天大溪高中與大理高中鏖戰到延長賽才分出勝負，大溪在10局下靠著再見失誤，以8比7勝出，搶下高中聯賽木棒組第3階段首勝。

大溪與大理今天戰況膠著，大溪前2局取得3比0領先，大理則在3局上追回2分；大溪在第4、6局各再得1分，大理則在7局上靠著董順傑的安打追回1分；8局上大理再利用暴投、高飛犧牲打扳平戰局為5比5，雙方打完正規9局形成平手，進入PK「突破僵局制」。

關鍵第10局，先攻的大理遭到雙殺，接著張程皓、曹舒堯接連敲安打送回2分；下半局大溪則是隊長汪家毅先敲二壘安打扳平比數，林子峻觸擊推進到三壘後，王興龍的打擊造成大理二壘手接球失誤，形成再見失誤，最終讓大溪帶回勝利。

大溪投手吳誌雄自8局上無人出局就登板後援，一路投完全場，總計3局投球被敲出3安打失2分（1分責失），拿下勝投。

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總教練鄭錦繁表示，吳誌雄才高中一年級，原本設定投後援短局數，但他曾在第1階段對南英商工先發7局僅失1分，表現令人驚艷，過農曆年後狀況最好，因此讓他投延長賽，「他第一次投PK，心理素質好，優於其他高一同齡生。」

舊正棒球場另2場賽事，北科附工在張梓鋒、賴胤豪2任投手賞出11次三振帶領，以5比4勝出，保住第3階段晉級希望；高苑工商同樣利用投手降低失分，「雙凱」鄭兆凱6.1局失1分、彭睿凱2.2局無失分，以4比1撂倒玉里高中，進帳首勝。（編輯：張芷瑄）1110224