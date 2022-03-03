李智凱鞍馬登世界第一 期許完成金滿貫

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（中央社記者龍柏安台北3日電）東京奧運男子體操鞍馬銀牌得主李智凱今天表示，在得知自己鞍馬排名登上世界第一之後很開心，接下來的目標，則是期許自己在鞍馬項目可以締造「金滿貫」的壯舉。

素有「鞍馬王子」美名的李智凱，堪稱是台灣最具知名度的體操選手，他從過去電影裡「翻滾吧！男孩」中的「菜市場凱」，轉身成為東京奧運銀牌得主，甚至竄上鞍馬世界第一，成為體操界的鞍馬之王。

李智凱接受中央社記者訪問時說，他很榮幸能被世界看見，世界第一是他過去設定的一個目標，他也希望自己能和羽球世界球后戴資穎一樣，「在這個位置可以維持這麼久」。

李智凱強調，就算登上世界第一，那也已是過去式了，現在的他要放眼未來，朝下個階段邁進。

今年賽季的第一戰，李智凱表示，預計將是6月在卡達杜哈舉行的亞洲體操錦標賽，而上屆亞錦賽他拿下隊史首面全能金牌，拿手的鞍馬項目卻發生失誤落馬，最終名列第6無緣獎牌。

今年再次參賽，李智凱直言目標當然是奪金，並加碼透露：「我希望能效仿郭婞淳，完成在鞍馬在所有大賽都奪冠的金滿貫。」

李智凱曾在2017拿坡里世界大學運動會與2018亞運鞍馬摘金，而世錦賽與奧運則是雙雙銀恨，目前仍在閉關備戰的他透露，已在著手準備全新套路，至於何時公開則得和恩師林育信討論過後再說。（編輯：管中維）1110303