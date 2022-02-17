世大運成亞運前哨戰 11名奧運國手參賽

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（中央社記者龍柏安台北17日電）教育部體育署副署長洪志昌今天表示，第31屆成都世大運將於6月26日登場，也將視為杭州亞運前哨戰，台灣預計將有11名奧運國手出賽，盼透過世大運暖身銜接重頭戲亞運。

成都世大運原定去年8月舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致東京奧運從2020年順延至去年舉辦，因此成都世大運才延後一年舉辦，並首次在亞運年登場。

依照目前時程，世大運將在7月7日劃下句點，杭州亞運隨即在9月10日登場，中間僅相隔短短2個月。洪志昌今天在體育署例行記者會中表示，在疫情影響下國際賽事銳減，世大運是很好的熱身機會，且世大運後選手還擁有兩個月的時間，「我相信他們要調整問題不大」。

成都世大運共有15項比賽種類，預計將頒發269面獎牌，目前包括體操、射箭、柔道、划船與跆拳道等5個項目，已完成決選，其他代表隊則陸續在4月底前完成選拔，並於5月25日前完成報名。

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洪志昌透露，目前已確定的參賽名單中，有11名奧運國手，其中包括5名奧運奪牌名將，陣容堪稱史上最豪華，包括東京奧運鞍馬銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱，柔道銀牌、現役世界第一的「柔道男神」楊勇緯，射箭男團銀牌班底「湯包」湯智鈞，桌球混雙銅牌的林昀儒，以及跆拳道「國民女友」羅嘉翎。

除此之外，還包括體操單槓、全能名將唐嘉鴻、游泳雙星王冠閎、王星皓，以及射擊的呂紹全、林穎欣與台灣「最速男」楊俊瀚等人，都已確定達到參賽標準或通過決選、取得世大運參賽入場券。（編輯：管中維）1110217