防疫鬆綁、職棒將開打 動滋券使用量有望提升

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（中央社記者龍柏安台北3日電）體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，隨著防疫微解封、運動可免戴口罩，加上中職熱身賽19日將開打，相信可帶動另一波動滋券抵用高峰，也盼還未領券的54萬名民眾儘速領券。

體育署在去年10月起連續4週，抽出共200萬份面額新台幣500元的動滋券，使用範圍限定「做運動」和「看比賽」兩大範疇，領券與折抵期限至今年6月30日為止，截至3月1日已完成領券的人數達146萬107人。

劉姿君表示，在第1次發放動滋券時，約有9成4的民眾都用來購買運動用品，實際用在運動核心產業的比例不到1成，因此當動滋券2.0規劃時，為聚焦受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響的運動產業，才將抵用範圍限制在做運動和看比賽兩大範疇，並以政府領頭、民間加碼，刺激運動消費連鎖效應，促進整體產業提升。

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體育署統計，目前申請並收受動滋券的合作店家共達2513家，其中累計已抵用2億2578萬元，交易金額上看3億6976萬元，等同額外創造約1億5000萬元的消費，也帶動運動產業復甦，其中民眾使用動滋券來折抵做運動就占71.16%，看比賽則占28.84%。

劉姿君強調，隨著中央流行疫情指揮中心宣布防疫微解封，運動可免戴口罩，不少廠商也祭出加碼優惠，包括租借場地費用折扣、門票打折等好康，建議民眾可上動滋網（500.gov.tw）查詢。（編輯：張雅淨）1110303