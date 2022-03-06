NBA詹姆斯飆56分湖人生涯新高 送勇士4連敗[影]

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影片來源：Los Angeles Lakers

（中央社記者黃巧雯台北6日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天轟下加盟湖人以來個人新高56分，率隊以124比116擊敗金州勇士，除了終結球隊近期4連敗外，也送給勇士4連敗。

洛杉磯湖人賽前近8場比賽僅拿下1勝，今天在主場出戰金州勇士，而勇士隊同樣近況不佳，近6場比賽僅贏過1場球。

湖人今天從第2節中段起一路落後，決勝節詹姆斯（LeBron James）展現主宰戰局的能力，連續3記三分球，提振士氣，幫助湖人反超，最終以124比116勝出，結束4連敗。

詹姆斯此役大爆發，拿下56分、10籃板、3助攻，不但追平聯盟本季最高得分，還一舉刷新個人在湖人單場最高得分紀錄，現年37歲的他，更是NBA史上單場至少得到55分、10籃板的最年長球員。

根據ESPN Stats & Info統計，詹姆斯同時還成為繼克勞福（Jamal Crawford）、喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）後，聯盟史上第4位37歲以上、單場得分達50分的球員。

談到詹姆斯表現，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）表示：「史上最棒的球員之一，打出難以置信的表現，很難用文字描述。他在職業生涯這個階段，為改變比賽所做的一切，像是精進投籃技巧等，成為其他球員努力的榜樣。」

另外，「大鬍子」哈登（James Harden）改披76人戰袍後，至今出賽4場，球隊全都拿下勝利，76人今天與邁阿密熱火交手，哈登休兵。

熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）攻下21分，外加4籃板、5助攻、2抄截，率隊以99比82勝出，收下2連勝。（編輯：謝雅竹）1110306