熱身賽王柏融敲安帶打點 吳念庭4打數2安打

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）日職火腿隊台灣好手王柏融今天在官辦熱身賽中，第1局就敲出帶有打點的安打，總計4打數敲1支安打；另一場西武獅隊的吳念庭也有4打數2支安打表現，2人今天都打第3棒。

火腿隊今天與讀賣巨人隊交手的熱身賽，王柏融先發打第3棒、擔任一壘手。1局下火腿隊就展開攻勢，郡拓也、萬波中正接連敲二壘安打攻下1分後，王柏融再敲出安打，帶有1分打點，幫助火腿隊取得2比0領先。

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5局下火腿隊的今川優馬轟出陽春全壘打得1分，雖然8局上巨人的大城卓三也敲陽春砲；不過8局下萬波中正再敲出陽春砲，為火腿隊多添1分，終場火腿隊以4比1擊敗巨人隊。王柏融後3個打席分別是三振、二壘滾地球、二壘飛球出局，總計4打數敲1支安打，目前熱身賽打擊率1成54。

另外一場西武與廣島隊交手的賽事，西武台灣選手吳念庭打第3棒、守三壘，1局上擊出中外野飛球出局，4局上敲出投手方向滾地球出局，6局上敲出左半邊二壘安打，8局上擊出中間方向一壘安打，總計4打數敲出2支安打，目前在官辦熱身賽打擊率高達3成64。最終西武以2比3不敵廣島。（編輯：張雅淨）1110306