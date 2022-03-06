PLG德古拉22分 富邦勇士輕取領航猿收3連勝

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將德古拉（中）睽違42天再度出賽，6日繳出22分、17籃板，率隊以99比79大勝桃園領航猿，3連勝入袋。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將德古拉睽違42天再度出賽，繳出22分、17籃板，拚戰精神也獲得教頭許晉哲肯定，勇士最終以99比79大勝桃園領航猿，3連勝入袋。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天兩地開打，首場由領航猿在主場桃園市立綜合體育館迎戰富邦勇士，而新竹街口攻城獅則在主場新竹縣體育館出戰新北國王。

富邦勇士上半場結束以52比48領先，第3節在林志傑、洋將德古拉（Samuel Deguara）與辛特力（Michael Singletary）帶領下，最多握有13分領先優勢，而領航猿力阻落後分數擴大，靠著領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）第3節尾聲超大號打板三分球，追成只剩9分差。

決勝節富邦勇士賴廷恩、張耕淯輪流飆進外線，確立球隊雙位數領先優勢，最終以20分差迎接比賽勝利，將連勝場次推進至第3場。

俄羅斯入侵烏克蘭，考量洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）心繫家鄉烏克蘭狀況，富邦勇士此役由其他2名洋將應戰，至於塞瑟夫何時能歸隊，教頭許晉哲賽後出席記者會受訪時表示：「一切以他告訴我們，心理準備好回來。」

不過，即使塞瑟夫缺陣，富邦勇士此役啟用13名球員，都有得分進帳，以德古拉出賽35分鐘，貢獻22分、17籃板表現最佳。

許晉哲指出，團隊賽前已講好這場比賽一定要團結，展現對塞瑟夫支持，他特別點名德古拉上場時間超乎想像，原本控制在30分鐘左右，「曾經第4節要換他下來，他說不要下來，以前的話，他可能直接說很累要下來」。

賴廷恩開季曾受傷勢所擾，歷經一段時間調整，今天決勝節及時挹注外線火力，他說：「把握自己出手機會，很開心今天有這樣表現，希望可以繼續保持。」

另一場比賽，新北國王今天上半場結束以63比45領先攻城獅，洋將法獅（Nick Faust）第3節斬獲16分，幫助攻城獅追成5分差，國王決勝節憑藉著4記三分球擺脫對手糾纏，最終以111比96勝出。

國王麥卡洛（Chris McCullough）繳出25分、11籃板，湯瑪士（Thomas Welsh）貢獻24分、10籃板、4助攻，幫助國王登上龍頭寶座，與並列領先的福爾摩沙台新夢想家同為8勝5敗。（編輯：謝雅竹）1110306