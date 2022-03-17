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斯巴達障礙跑4/23高雄登場 旗津先辦戶外訓練營

2022/3/17 16:46（3/17 16:51 更新）
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國際障礙賽路跑指標活動「斯巴達障礙跑競賽」4月23、24日將在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦，17日先在旗津舉辦賽前記者會，由熱愛障礙跑賽的藝人彭小刀（右）擔任活動大使，（台灣斯巴達提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日
國際障礙賽路跑指標活動「斯巴達障礙跑競賽」4月23、24日將在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦，17日先在旗津舉辦賽前記者會，由熱愛障礙跑賽的藝人彭小刀（右）擔任活動大使，（台灣斯巴達提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日
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（中央社記者曾以寧高雄17日電）國際障礙賽路跑指標「斯巴達障礙跑」將於4月23、24日在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦。今年並與高市府觀光局、World Gym健身俱樂部合作，在高雄旗津舉辦戶外訓練營。

「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）是障礙路跑指標性活動，競賽啟發於軍事訓練，深受極限運動玩家喜愛，今年賽事將於4月23、24日在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦。

高雄市政府觀光局與台灣斯巴達今天在高雄旗津舉辦賽前記者會，由熱愛障礙跑賽的5566彭小刀擔任活動大使，宣布「我在旗津、我很放心」，今年除在大樹區的賽事外，也將與高市府、World Gym健身俱樂部合作推動「訓練在旗津，比賽在大樹」，在旗津舉辦戶外訓練營。

彭小刀說，自己昨天就先到旗津住一晚，覺得非常舒服、是個非常適合大家來玩的地方。他也分享，自己過去參加斯巴達障礙跑競賽，覺得斯巴達就是可以讓人找回快樂、自信的活動，「是一種自己陪伴自己成長的感覺」，過程雖辛苦但不會太累，非常適合自我挑戰。

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台灣斯巴達表示，斯巴達障礙賽跑2017年首次在台灣舉辦Super超級賽，就是在高雄旗津舉行，許多選手都對旗津印象非常深刻，覺得旗津是斯巴達的茁壯地。因此今年決定以行動支持觀光因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受創的旗津，3月19日和4月16日重返旗津舉辦免費戶外訓練營，由World Gym教練、老師帶領民眾升級體能，大人小孩皆可參加。

台灣斯巴達也說，今年賽道規劃緊鄰大樹區舊鐵道生態公園，讓選手可以一邊欣賞美景，卻也隱藏許多困難讓民眾可以挑戰自我。此外，面對氣候變遷、全球暖化，台灣團隊攜手國際氣候發展智庫共同推動「Race To Zero」，今年賽事將不設接駁車，選手可從九曲堂火車站步行到現場，賽事關卡指示牌也都將重複使用，落實節能減碳。（編輯：謝雅竹）1110317

2022斯巴達障礙跑競賽將於4月23、24日在高雄市大樹區登場，今年除在大樹區進行正式賽事，主辦單位也與高雄市政府及健身業者合作推動「訓練在旗津、比賽在大樹」，將在旗津舉辦戶外訓練營。（台灣斯巴達提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日
2022斯巴達障礙跑競賽將於4月23、24日在高雄市大樹區登場，今年除在大樹區進行正式賽事，主辦單位也與高雄市政府及健身業者合作推動「訓練在旗津、比賽在大樹」，將在旗津舉辦戶外訓練營。（台灣斯巴達提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日
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