PLG辛特力飆大三元 勇士打爆鋼鐵人拉6連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊18日在台北和平籃球館對戰高雄鋼鐵人隊，勇士張宗憲（右）全場拿下18分，幫助球隊以111比91獲勝。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）PLG台北富邦勇士今天靠著第2節開局24比0攻勢拉開差距，洋將辛特力也繳出26分、15籃板與12助攻的大三元成績單，終場111比91擊敗高雄鋼鐵人。

P. LEAGUE+聯盟今天由聯盟龍頭台北富邦勇士在主場和平籃球館迎戰高雄鋼鐵人，富邦靠著第2節開局強攻，一口氣甩開對手糾纏，全場最多領先達30分，提前奠定勝基，球隊也將本季連勝數字推進至6場。

鋼鐵人今天首節打完，還以26比28微幅落後，沒想到次節籃框彷彿加蓋，團隊前13次出手全部「打鐵」，近8分鐘一分未得，也讓對手一鼓作氣拉開比數。

辛特力（Michael Singletary）今天全場16投10中，攻下26分、15籃板與12助攻，是聯盟第7個單場繳出「大三元」成績單的球員，也是本季繼桃園領航猿洋將喬丹（Jordan Tolbert）之後的第2人。

鋼鐵人新洋將哈里斯（Manny Harris）首度亮相，就攻下全場最高的40分、10籃板，而前NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）則拿下18分、7籃板。

賽後辛特力被問到，今天他繳出大三元，哪一項數據是讓他最滿意的，他笑著給出了不同的答案「勝利」。

辛特力強調，他有一群好伙伴，能夠投籃、得分，這讓他傳球變得很簡單。而針對接下來的賽季，他也透露，就是得繼續做好團隊與個人防守，他也相信大家能持續下去。（編輯：唐聲揚）1110318

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊18日晚間在台北和平籃球館以111比91擊敗高雄鋼鐵人隊，勇士曾祥鈞全場拿下16分8籃板，助隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

P. LEAGUE+台北富邦勇士隊（圖）18日在台北和平籃球館迎戰高雄鋼鐵人隊，終場勇士以111比91奪勝，拿下近期球隊6連勝，賽後全隊在場中致意。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

P. LEAGUE+台北富邦勇士隊洋將辛特力（Michael Singletary）（白衣）18日例行賽面對高雄鋼鐵人隊，全場攻下26分15籃板12助攻，成為聯盟第7名單場大三元的球員，也是本季第2次單場大三元，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）18日晚間在台北和平籃球館進行例行賽事，由台北富邦勇士隊與高雄鋼鐵人隊交手，勇士洋將辛特力（Michael Singletary）（後）灌籃得分。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽持續展開，18日晚間在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊與高雄鋼鐵人隊交手，勇士張宗憲（後中）在外圍投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊18日晚間在台北和平籃球館對戰高雄鋼鐵人隊，勇士洋將塞瑟夫（中）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊18日在台北和平籃球館對戰台北富邦勇士隊，鋼鐵人洋將哈里斯（Manny Harris）（黑衣）共拿下40分10籃板，可惜鋼鐵人終場仍以91比111吞敗。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊18日在台北和平籃球館面對台北富邦勇士隊，終場以91比111吞敗，鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）（黑衣）拿下18分7籃板無用。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊（圖）18日作客台北和平籃球館，與台北富邦勇士隊展開例行賽，終場鋼鐵人以91比111落敗，賽後全隊在場中致意。中央社記者張新偉攝 111年3月18日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽程持續進行，18日晚間在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與高雄鋼鐵人隊的賽事，共吸引5875名球迷進場觀戰。中央社記者張新偉攝 111年3月18日