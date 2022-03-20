更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

申皓瑋雙響砲5打點 熱身賽悍將仍遭兄弟逆轉

2022/3/20 18:04（3/20 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒20日在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將申皓瑋（前）演出雙響砲包辦5打點，不過悍將最終以6比10遭中信兄弟逆轉落敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月20日
中華職棒20日在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將申皓瑋（前）演出雙響砲包辦5打點，不過悍將最終以6比10遭中信兄弟逆轉落敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將的申皓瑋演出雙響砲包辦5打點，不過中信兄弟在比賽後半段攻勢不斷，最終兄弟以10比6逆轉擊敗悍將。

兄弟先發投手鄭凱文在2局上就遇到危機，悍將的高國輝敲出陽春砲後，高國麟、范國宸都敲安打，接著申皓瑋更是轟出3分全壘打，悍將取得4比0領先；不過5局下兄弟展開反攻，張志豪、岳東華、林吳晉瑋、江坤宇、林書逸都敲出安打，攻下4分追平。

兄弟在6局下靠著保送、張志豪敲二壘安打、黃鈞聲擊出高飛犧牲打，攻下2分超前；雖然7局上悍將的申皓瑋轟出2分砲追平，不過7局下兄弟的杜家明、林書逸敲安打後，陳文杰選到保送形成滿壘，接著李聖裕、蘇緯達都敲安打，再得3分，王政順再擊出1打點滾地球，終場兄弟以10比6奪勝。

兄弟先發鄭凱文此戰用61球投5局，被敲7支安打，包含2發全壘打，失掉4分；接著王奕凱投1局無失分，吳哲源投1局挨轟失2分，不過最後奪下勝投；之後林丞軒、吳俊偉各投1局都沒有失分。

悍將則是由陳鴻文先發，僅用45球投4局，被敲2支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分；不過接下來楊彬僅投0.1局失4分，張耿豪投0.2局無失分，岳少華、江國豪都投1局各失2分、4分，最後李建勳投1局無失分，敗投由江國豪吞下。

雖然悍將最後輸球，不過第7棒申皓瑋表現亮眼，3打數敲出2支安打，演出單場雙響砲，包辦全隊最多的5分打點。（編輯：張雅淨）1110320

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族