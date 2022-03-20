申皓瑋雙響砲5打點 熱身賽悍將仍遭兄弟逆轉

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中華職棒20日在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將申皓瑋（前）演出雙響砲包辦5打點，不過悍將最終以6比10遭中信兄弟逆轉落敗。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月20日

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，雖然富邦悍將的申皓瑋演出雙響砲包辦5打點，不過中信兄弟在比賽後半段攻勢不斷，最終兄弟以10比6逆轉擊敗悍將。

兄弟先發投手鄭凱文在2局上就遇到危機，悍將的高國輝敲出陽春砲後，高國麟、范國宸都敲安打，接著申皓瑋更是轟出3分全壘打，悍將取得4比0領先；不過5局下兄弟展開反攻，張志豪、岳東華、林吳晉瑋、江坤宇、林書逸都敲出安打，攻下4分追平。

兄弟在6局下靠著保送、張志豪敲二壘安打、黃鈞聲擊出高飛犧牲打，攻下2分超前；雖然7局上悍將的申皓瑋轟出2分砲追平，不過7局下兄弟的杜家明、林書逸敲安打後，陳文杰選到保送形成滿壘，接著李聖裕、蘇緯達都敲安打，再得3分，王政順再擊出1打點滾地球，終場兄弟以10比6奪勝。

兄弟先發鄭凱文此戰用61球投5局，被敲7支安打，包含2發全壘打，失掉4分；接著王奕凱投1局無失分，吳哲源投1局挨轟失2分，不過最後奪下勝投；之後林丞軒、吳俊偉各投1局都沒有失分。

悍將則是由陳鴻文先發，僅用45球投4局，被敲2支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分；不過接下來楊彬僅投0.1局失4分，張耿豪投0.2局無失分，岳少華、江國豪都投1局各失2分、4分，最後李建勳投1局無失分，敗投由江國豪吞下。

雖然悍將最後輸球，不過第7棒申皓瑋表現亮眼，3打數敲出2支安打，演出單場雙響砲，包辦全隊最多的5分打點。（編輯：張雅淨）1110320