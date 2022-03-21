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德古拉離開PLG富邦勇士 轉戰T1台啤英熊

2022/3/21 12:32
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）P. LEAGUE+ 台北富邦勇士今天宣布，因陣容考量，剩餘賽事將註冊辛特力、塞瑟夫和瓊斯3名洋將，而身高230公分的德古拉將離隊，並轉戰T1聯盟，披上台灣啤酒英熊戰袍。

富邦勇士日前網羅主打小前鋒和大前鋒洋將瓊斯（Perry Jones III）助陣後，加上既有的辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、德古拉（Samuel Deguara），共有4名洋將。

因應台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+本季球員註冊及交易大限將於4月1日下午5時截止，富邦勇士今天透過新聞稿宣布洋將陣容調整，考量陣容配置，德古拉確定離隊，並選擇留下辛特力、塞瑟夫和新加盟的瓊斯應戰，球團感謝德古拉貢獻和努力，祝福未來生涯一切順利。

德古拉本季出賽7場，場均得分15.3分、10.4籃板，並曾去年12月4日首場出賽寫下30分、20籃板的紀錄。

德古拉離隊後，已確定落腳處，台啤英熊同日宣布，德古拉成為球隊一員，並已於T1聯盟註冊大限前完成手續，陣中大洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）確定離隊。

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對於更換陣中禁區悍將，台啤英熊總教練楊志豪表示：「德古拉大家都不陌生，身高230公分的他是台灣史上最高的洋將，優勢就是對籃下進攻有很大的衝擊力、保護籃板，並在被包夾的時候，提供我們陣中外圍射手更多機會。」

德古拉前隊友塞瑟夫也曾效力超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒，在到英熊前，他和塞瑟夫聊過關於隊內的事以及過去的經驗，希望能快速融入團隊。（編輯：李亨山）1110321

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