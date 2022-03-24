日本職棒25日開打 王柏融吳念庭入選開季名單

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日本職棒球季25日開打，日本火腿隊的台灣選手王柏融（左）及西武獅隊的吳念庭（右）都入選開季名單。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）日本職棒球季明天開打，日本火腿隊的台灣選手王柏融及西武獅隊的吳念庭都順利入選開季名單；不過投手宋家豪、王彥程、張奕及陳偉殷要從二軍起步。

日職新球季即將於明天開幕，西武獅隊將在主場西武巨蛋迎戰歐力士猛牛隊，日本火腿隊則是要作客福岡巨蛋，與福岡軟銀鷹隊交手。

王柏融本來在去年底與火腿隊的3年合約到期，不過順利再續約1年，本季是他旅日第4個球季，他之前期許將過去的挫折化為養分，今年球季好好表現。王柏融旅日前3年總計在一軍出賽235場，645打數敲出157支安打，包含14支全壘打，打擊率2成43。

吳念庭在去年球季繳出亮眼表現，尤其在得點圈有人時表現更為突出，成功擠進西武「山賊打線」中的主力選手之一。他去年整季130場出賽，敲出101支安打、10發全壘打，貢獻48分打點，打擊率2成38，各項成績都是旅日生涯單季新高。

台灣選手僅吳念庭、王柏融成功入選開幕名單，樂天金鷲隊的宋家豪、王彥程，還有歐力士猛牛隊的張奕、阪神虎隊的陳偉殷都不在開季名單中。其中阪神隊左投陳偉殷因為去年肩傷，調整進度較慢；前幾年都是樂天牛棚主力的宋家豪則是因為上個月母親過世曾回過台灣一趟，需要較多時間調整到比賽狀態。（編輯：吳協昌）1110324