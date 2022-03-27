T1塔克決勝節3記三分球救火 太陽險勝雲豹

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台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽27日全場最多領先19分，險遭逆轉，靠著洋將塔克決勝節3記三分球，守住領先優勢，最終以98比93扳倒桃園雲豹。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽今天全場最多領先19分，險遭逆轉，靠著洋將塔克決勝節3記三分球，守住領先優勢，最終以98比93扳倒桃園雲豹，拉出3連勝。

T1聯盟今天在高雄、台中兩地開打，暫居聯盟前2名的高雄全家海神、台中葳格太陽，分別與第6的台南台鋼獵鷹、第5的桃園雲豹交手。

太陽前3節一路領先，最多握有19分領先優勢，雲豹洋將吉倫（John Gillon）第3節獨攬13分，率隊將比分追成11分差。

雲豹決勝節持續反攻，由洋將威廉斯（Troy Williams）領軍，趁著太陽陷入得分乾旱期，一度追成2分差，洋將塔克（Anthony Tucker）關鍵時刻挺身而出，單節外線5投3中，幫助太陽擺脫對手糾纏，最終以5分差取勝，球隊連勝場次推進至第3場。

太陽以塔克表現最佳，此役獨攬33分，外加6籃板、6助攻，洋將桑尼（Sani Sakakini）繳出19分、21籃板、8助攻「準大三元」成績。

另一場比賽高雄全家海神今天靠著洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）與霍爾（Ferrakohn Hall）聯手攻下49分，加上胡瓏貿進帳19分，率隊以103比93擊退台南台鋼獵鷹。（編輯：張雅淨）1110327