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吳念庭連3場敲出安打 王柏融替補沒有發揮

2022/4/1 21:41
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發出賽，4打數敲出1支安打，連3戰有安打表現；日本火腿隊的王柏融則是沒有獲得先發機會，替補上場1打數沒有敲出安打。

西武獅今天作客ZOZO海洋球場與千葉羅德隊交手的賽事，吳念庭先發打第8棒、擔任一壘手，3局上擊出三壘方向界外飛球出局，6局上則是敲出中間方向安打，8局上擊出游擊方向滾地球出局；10局上擊出一壘滾地球，透過野選上壘。總計吳念庭4打數敲出1支安打，連3場比賽有安打演出，目前打擊率3成。

1局下羅德隊的藤原恭大擊出內野安打後，成功盜上二壘，接著中村獎吾選到保送，再利用推進、投手暴投，率先攻下1分；到了8局上，西武的源田壯亮敲二壘安打後，靠著對方失誤到三壘，韋特（Jantzen Witte）擊出高飛犧牲打追平比分。

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進入延長賽，10局下高部瑛斗敲出安打後，羅德靠著失誤、故意保送攻占滿壘，最後佐藤都志也擊出再見高飛犧牲打，羅德隊以2比1奪下勝利。

另外一場日本火腿隊與歐力士猛牛隊交手的賽事，火腿隊台灣選手王柏融沒有先發，不過在8局上代打第1棒萬波中正，擊出左外野飛球出局，本季首安仍未出爐，之後接替守左外野、右外野。終場火腿隊以0比2不敵歐力士隊，吞下本季第6敗，位居太平洋聯盟墊底。（編輯：張芷瑄）1110401

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