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中職開幕戰狀況連連 史上第2次保留比賽【更新】

2022/4/2 19:23（4/2 22:19 更新）
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中華職棒33年開幕戰2日晚間在台中洲際棒球場登場，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，賽前因雨勢2度延後，最後雨勢未緩保留比賽。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日晚間在台中洲際棒球場登場，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，賽前因雨勢2度延後，最後雨勢未緩保留比賽。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職開幕戰今天首度在洲際棒球場舉行，由中信兄弟與統一獅隊交手，但賽前因雨勢2度延後，最後延了1小時才開打，之後換局時又因工作人員整理場地暫停；接著在2局下2出局後，發生右外野大燈熄滅的狀況，再度暫停，照明恢復之後雨勢未緩，最後聯盟宣布保留比賽。

中職今年開幕戰因雨勢不斷而保留比賽，是中職史上第2次開幕戰保留比賽，前一次是2005年統一獅對興農牛。雖然今天天氣不佳，不過洲際仍湧入1萬4208名觀眾進場，但因為沒有打滿5局，球迷可退票。

今天在洲際棒球場進行的中職開幕戰，由中信兄弟隊迎戰統一獅隊，吸引破萬人進場觀戰，身為獅迷的副總統賴清德也到場支持，坐在本壘後方看比賽。

不過，賽前因為雨勢不斷2度延後，比原定時間晚了約1個小時開打；打到2局下2出局後，右外野的燈柱又突然熄滅，雖然過了不到10分鐘後就慢慢恢復，但現場雨勢仍不停，又再度蓋起大帆布，最後聯盟宣布保留比賽。

在暫停比賽期間，賴副總統也開啟簽名會與拍照會，熱情地與等待的球迷互動。（編輯：戴光育）1110402

中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場點燃戰火，但比賽先是因雨延後1小時開打，打到2局下又因燈柱故障暫停比賽，且現場天公不作美，又再因雨拉起大帆布。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場點燃戰火，但比賽先是因雨延後1小時開打，打到2局下又因燈柱故障暫停比賽，且現場天公不作美，又再因雨拉起大帆布。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場進行，不過現場狀況連連，先是因雨延後1小時開打，打到2局下又因燈柱故障而暫停比賽。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場進行，不過現場狀況連連，先是因雨延後1小時開打，打到2局下又因燈柱故障而暫停比賽。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場展開，由主場中信兄弟隊交手統一獅隊，儘管天公不作美，許多球迷仍不畏雨勢，穿著雨衣為球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場展開，由主場中信兄弟隊交手統一獅隊，儘管天公不作美，許多球迷仍不畏雨勢，穿著雨衣為球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰由中信兄弟隊交手統一獅隊，2日在台中洲際棒球場點燃戰火。過去2年效力獅隊的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）今年轉戰兄弟，先發登板對決老東家。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰由中信兄弟隊交手統一獅隊，2日在台中洲際棒球場點燃戰火。過去2年效力獅隊的洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）今年轉戰兄弟，先發登板對決老東家。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，獅隊派出有旅美經驗的投手胡智為先發抗敵。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，獅隊派出有旅美經驗的投手胡智為先發抗敵。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場登場，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters穿上雨衣，在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場登場，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters穿上雨衣，在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際球場舉行，副總統賴清德（前右2）特別到場觀戰。比賽暫停時，賴清德與中職會長蔡其昌（前右）一起和球迷合影留念。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際球場舉行，副總統賴清德（前右2）特別到場觀戰。比賽暫停時，賴清德與中職會長蔡其昌（前右）一起和球迷合影留念。中央社記者張新偉攝　111年4月2日
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