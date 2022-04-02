雨中投球只比1.2局 胡智為展現危機處理能力

中華職棒33年開幕戰2日在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，獅隊派出有旅美經驗的投手胡智為先發抗敵。中央社記者張新偉攝 111年4月2日

（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職開幕戰今天因雨打到2局下就保留比賽，除了在雨中比賽，還遇到燈柱故障，統一獅隊先發投手胡智為一度面臨滿壘危機，他表示，一開始確實有被影響到，但後來有找回感覺。

中職開幕戰今天首度在洲際棒球場舉行，由中信兄弟與統一獅隊交手，但賽前因雨勢2度延後，最後延了1小時才開打，之後換局時又因工作人員整理場地暫停；接著在2局下2出局後，發生右外野大燈熄滅的狀況，再度暫停，照明恢復之後雨勢未緩，最後聯盟宣布保留比賽。

對於在雨中的比賽，客隊統一獅總教練林岳平賽後說：「大家都辛苦了，球迷、工作人員也都辛苦了。」被問到比賽時有沒有想出來抗議，他說：「是沒有，只是每一局場地都是濕的，有想要詢問這樣的雨勢適合繼續下去嗎。」

獅隊先發投手胡智為在1局下2出局後，因被福來喜、許基宏敲安打，以及出現保送遇到滿壘危機，不過最後三振掉張志豪化解；到了2局下胡智為回穩，只因隊友失誤讓打者上壘。對於胡智為的表現，林岳平認為很難評論，因為天氣、場地狀況不理想，確實很難發揮，但有危機時還是有辦法解決，非常關鍵。

胡智為表示，雖然以前在美國也有在雨中投球過，但他笑說：「台灣的雨比較特別一點，不知道為什麼球特別濕，一開始找不到放球點，球會亂飄，好險到後面有找回來。」胡智為認為，天氣不是自己能控制的，只能控制自己在場上的表現，「兩邊都一樣，我相信泰迪也是面臨一樣的困境。」

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至於2局下投到一半遇到燈柱故障，胡智為笑說，當下都已經想好要投什麼球了，結果突然暫停，「我沒有遇過這樣的事情，在休息區時我每10分鐘都有準備一下，因為隨時要準備上去，面對2好1壞、一壘有跑者的狀況，那一顆球很重要。」

明天獅隊要回到台南進行主場開幕戰，對上味全龍隊，林岳平表示，會推出施子謙先發，「主場開幕戰他還沒有投過，要加油。」（編輯：張芷瑄）1110402