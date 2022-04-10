JHBL金華擊敗埔里 奪隊史第6冠

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）JHBL國中籃球甲級聯賽男子組金華國中上季跌出8強賽外，本季從資格賽出發，今天在決賽發揮身高優勢及隊員傅雋堯、蔡昇峰聯手，以97比81擊敗埔里國中，以全勝之姿奪第6冠。

110學年度JHBL國中籃球甲級聯賽男子組決賽晚間在板橋體育館登場，由傳統勁旅金華國中迎戰挑戰隊史首冠的埔里國中，而金華則是要尋求繼93、100、101、103、106學年度後的隊史第6冠。

金華歷年曾培養不少籃球好手，埔里國中近年來也有部分畢業的校友相繼站上職籃舞台，例如林俊吉、田浩、林仕軒，其中埔里101學年度曾由林俊吉領軍與金華爭冠，兩隊今年再度在決賽狹路相逢。

金華陣中超過一半的球員超過180公分，其中「台俄混血」中鋒、身高192公分的傅雋堯則是球隊仰賴的重要禁區戰力，埔里今天則展現速度優勢，兩隊前3節互有領先，而金華失誤過多，也成為決賽戰況一度陷入膠著的關鍵。

金華決勝節靠著傅雋堯繼續展現禁區宰制力，加上蔡昇峰挹注火力，將比分拉開至雙位數，而埔里因體能下滑，加上長人古惠元陷入犯規麻煩，並在倒數不到1分鐘時5犯離場，最終由金華以16分差勝出，抱走隊史第6座冠軍，埔里無緣隊史首冠。

金華此役以蔡昇峰表現最佳，拿下19分、13籃板，傅雋堯除了與周佑承同樣各得16分外，還抓下16籃板。

另外，女生組冠軍隊同樣來自台北市，民族國中以67比63擊退台南市永仁高中國中部，完成2連霸。（編輯：管中維）1110410