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厄文手感火燙34分轟垮騎士 籃網闖NBA季後賽[影]

2022/4/13 10:07（4/13 13:07 更新）
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NBA籃網球星厄文（右）12日轟下34分並送出12次助攻，率隊以115比108擊敗騎士。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）
NBA籃網球星厄文（右）12日轟下34分並送出12次助攻，率隊以115比108擊敗騎士。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職籃NBA籃網球星厄文今天在附加賽15投12中轟下34分並送出12次助攻，率隊以115比108擊敗騎士。籃網將以第7種子之姿挺進季後賽，輸球的騎士仍有晉級機會。

例行賽戰績第7的布魯克林籃網今天在NBA東區「附加賽」（play-in tournament），於主場迎戰第8的克里夫蘭騎士。

本季NBA仍舊維持因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而產生的附加賽，因此東、西區例行賽排名第1到第6的球隊，就是季後賽第1到第6種子，而例行賽第7到第10名的球隊，也都還有機會透過附加賽闖進季後賽。

騎士今天開賽後，一度還能與籃網對抗，但籃網靠著杜蘭特（Kevin Durant）在首節剩下3分多鐘時的兩罰俱中，首度將領先擴大到兩位數，並在克萊克斯頓（Nic Claxton）跳投得手後，首節以40比20領先騎士20分。

次節騎士緊咬，但厄文（Kyrie Irving）包括中場前的壓哨球在內，上半場9次出手全部命中，籃網在他灌進20分的帶領下，在半場打完時以57比43領先。

下半場開打後，籃網在厄文單節8分、德拉蒙（Andre Drummond）9分的帶領下，在前3節打完時，以85比73握有12分的領先優勢。

末節騎士打出7比0開局，將落後縮小到個位數，並在終場前15.4秒將落後追到剩下5分，但籃網在杜蘭特、厄文都兩罰俱中的情況下穩住陣腳，最終以7分之差獲勝。

厄文今天除攻下全場最高的34分，還送出全場最多的12次助攻，杜蘭特也有25分、11助攻的表現，布朗（Bruce Brown）有18分、9籃板、8助攻的全面表現，德拉蒙則攻下16分，板凳出發的克萊克斯頓另貢獻13分、9籃板。

騎士的賈蘭德（Darius Garland）同樣攻下全場最高34分，莫布里（Evan Mobley）貢獻19分，替補的洛夫（Kevin Love）有14分、13籃板的「雙十」成績，馬卡南（Lauri Markkanen）、勒佛特（Caris LeVert）分別獲得13分、12分。

附加賽中，兩區例行賽第7名、第8名的球隊將先對戰，勝隊成為季後賽第7種子；敗隊則與例行賽第9名、第10名於附加賽對戰後的勝隊，爭奪季後賽第8種子的位置，也就是最後一張季後賽門票。

籃網今天贏球，成為東區第7種子，闖進季後賽後，將對上第2種子波士頓塞爾蒂克。此役輸球的騎士，將與例行賽戰績第9的亞特蘭大老鷹與第10的夏洛特黃蜂之間的勝隊，爭取以第8種子晉級季後賽的機會。

最終取得第8種子席位的球隊，將對上例行賽東區排名第1的邁阿密熱火。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110413

影片來源：Brooklyn Nets
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