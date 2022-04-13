宋文華升2級到小聯盟3A 莊陳仲敖初先發失6分

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）聖地牙哥教士隊旅美好手宋文華本季被分配到3A，直接跳升2個層級，拚大聯盟更有機會；美職小聯盟1A的莊陳仲敖今天初先發，投2.2局被敲8支安打，失掉6分（4分責失）。

根據美職官網顯示，宋文華今天被分派到教士隊3A的El Paso Chihuahuas隊，去年宋文華還在高階1A，如今直接跳2級，開季就從3A出發，離大聯盟僅剩一步之遙；目前在3A的台灣旅美球員還有巨人隊的黃暐傑。不過教士隊3A今天與道奇隊3A的賽事，宋文華並沒有上場。

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宋文華從2016年開始旅美，中間經過2020年小聯盟球季因疫情取消，直到去年順利升到高階1A，出賽23場都是後援，拿下2次中繼成功、4次救援成功，1勝1敗，防禦率2.52。宋文華去年好表現，加上今年提早返美準備，在春訓的表現讓教練團看到，開季順利升上3A。

另外，去年與奧克蘭運動家隊簽約的投手莊陳仲敖，第1年球季從1A出發，今天對上水手隊1A的賽事，莊陳仲敖迎來職業生涯初先發，雖然開局就送出2三振，不過之後遇到亂流，總計投2.2局被敲出8支安打，投1次保送、4次三振，失掉6分含4分責失。（編輯：陳政偉）1110413