國小硬式棒球聯賽 中平擊敗忠孝奪隊史第3冠

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國小硬式棒球聯賽，桃園市中平國小、高雄市忠孝國小13日在冠軍戰交手，中平靠著2局下7分大局奠定勝基，終場以7比1獲勝，是隊史第3座金盃。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月13日

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）國小硬式棒球聯賽今天桃園市中平國小、高雄市忠孝國小在冠軍戰交手，中平靠著2局下7分大局奠定勝基，終場以7比1獲勝，繼108學年度後再抱回冠軍，也是隊史第3座金盃。

中平與忠孝首度爭冠，開賽忠孝就攻占滿壘但無功而返，2局上中平先發投手黃字泫控球不穩出現2次保送，中平當下決定換上陳建宏登板，以三振化解危機；下個半局中平反攻，黃字泫、陳得瑋、高浤崴接連敲安打，忠孝換投姜晉堯，中平1出局後再接連敲4安打，加上失誤攻下7分大局。

陳建宏一路投完比賽，只在3局上失1分，總計以70球後援4.1局，被敲出3安打，投出5次保送、1次三振，拿下勝投，為中平守住勝局，出色表現讓教練李國強讚賞。

談到陳建宏的表現，李國強表示，「他個性不會想太多，越投越好，控球還要再加強，不過這一場我給他100分。」陳建宏第一次在冠軍戰投球，他自認不會緊張，「教練說投邊邊角角就好，讓對方打不好，全力去丟。」

中平全場12支安打，展現攻擊火力，李國強表示，「後段棒次銜接上沒話講，這次打擊調整得不錯，希望能維持到後面的選拔賽。」

中平繼104、108學年度後捧回第3冠，李國強表示，要感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬、校方、長期支持的贊助商，還有辛苦的教練團，未來也希望能爭取球隊第2名正式專任教練。（編輯：張雅淨）1110413