遭遊騎兵滿貫砲狙擊 大谷翔平吞開季2連敗

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（中央社阿靈頓14日綜合外電報導）MLB天使日籍「二刀流」球星大谷翔平今天遭遊騎兵滿貫砲狙擊，先發3.2局丟掉6分自責分，防禦率爆漲到7.56，吞下開季2連敗。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰地主德州遊騎兵，天使由備受矚目的大谷翔平擔任先發投手，並打先發第1棒。

作客的天使今天1局上半就展開攻勢，在楚勞特（Mike Trout）揮出中外野方向的陽春彈先馳得點後，馬許（Brandon Marsh）帶有打點的安打讓天使進帳第2分。

但天使領先的情況沒有維持太久，大谷翔平2下先被連敲兩支安打，好不容易用三振抓下該局第1個出局數，但隨即投出保送，接著被海姆（Jonah Heim）轟出滿貫砲，讓天使反以2比4落後。

4下大谷翔平被連敲兩支安打丟掉第5分，兩出局後他被換下場，接替他投球的莫蘭（Brian Moran）被席格（Corey Seager）揮出1支兩分砲，其中1分要算在大谷翔平身上。莫蘭該局又被洛威（Nathaniel Lowe）敲出安打丟掉1分，讓天使打完4局以2比8落後。

遊騎兵5下追加2分，天使雖在8上靠史塔西（Max Stassi）的兩分砲追回2分，但最終仍以5比10吞敗。

大谷翔平今天用70球投3.2局，有5次三振、2個保送，被打包括1支滿貫全壘打在內的6支安打，丟掉6分都是自責分，開幕至今0勝2負。

此役擔任開路先鋒的大谷翔平，4打數1安打，被三振2次，獲得1次保送。

遊騎兵今天先發打線上的每名球員都有安打，棒打大谷翔平的海姆，今天4打數3安打，有5分打點，自己也跑回3分。

此外，席格此役4打數2安打，有3分打點；洛威則是5打數2安打，有1分打點。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110415