最年輕完全比賽後再登板 佐佐木朗希表現受矚

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，今天將先發登板對戰日本火腿隊，能否再締新紀錄備受關注。

佐佐木除了是日職史上第16個投出完全比賽的投手，也以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

日本「日刊體育」報導，10日表現讓球迷情緒沸騰的佐佐木，今天下午將先發登板對戰日本火腿隊，有機會持續挑戰幾項紀錄。

他本季從3月27日初登板對戰樂天隊以來，已連續3場比賽拿下兩位數三振，分別是10次、13次及19次。且從對戰樂天的首局開始，已經連續23個局數「局局有三振」。

日本職棒連續三振局數紀錄是43局，由當時軟銀隊的外籍投手薩爾法特（Dennis Sarfate）在2015年創下。

但如果單看日籍投手的話，目前最多紀錄是歐力士隊山本由伸2020年創下的25局；再來就是從球季初登板起算，日本火腿隊伊藤大海2021年投出的連續23局。佐佐木今天登板有機會改寫伊藤及山本寫下的日本人紀錄。

再來就是連續4場比賽拿下兩位數三振。目前連續兩位數三振紀錄是由樂天隊則本昂大2017年創下的8場；日職過去有12人連續4場比賽拿下兩位數三振，但如果從球季初登板起算拿下連續4場以上的紀錄，則僅有1991年近鐵隊的野茂英雄連續6場，及2010年火腿隊的達比修有連續5場。

佐佐木今天只要再拿10次三振，就是球季初登板連續4場比賽拿下兩位數三振的日職第3人。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110417