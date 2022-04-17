舞思愛替龍隊開球 笑稱跟拿莫．伊漾是龍鳳胎

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊今天邀請拿莫．伊漾的姊姊、歌手舞思愛開球，賽前受訪兩姊弟一搭一唱，拿莫．伊漾笑說兩人是「相差9歲的龍鳳胎」，舞思愛替龍隊開出沒有「吃地瓜」的好球。

味全龍隊今天邀請歌手舞思愛開球，由弟弟拿莫．伊漾擔任開球捕手，賽前兩人場邊練投，練習完受訪時，舞思愛笑說感覺非常好，第一次受邀開球很開心，朋友問她會不會緊張，她還說：「我超級緊張、超怕吃地瓜」，拿莫．伊漾糾正她，「是挖地瓜啦！」

舞思愛與弟弟感情很好，她開玩笑說，拿莫．伊漾長越大好像跟自己長得越像，「我有點對不起我老公，讓他感覺很像在跟弟弟交往」，拿莫．伊漾則在旁邊接話，「我戴假髮就跟姊姊一樣，但我比她漂亮。」

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舞思愛是歌手，弟弟拿莫．伊漾也有好歌喉，舞思愛笑說，拿莫．伊漾在家都一直唱歌，要大家支持拿莫．伊漾的好聲音，也要支持「天母的男孩」拿莫．伊漾的好球技，拿莫．伊漾則幫姊姊打廣告，要大家支持姊姊的專輯「那葡萄樹上的女孩」。

舞思愛透露，家人在家看比賽會很瘋狂，有時候尖叫聲也會引起鄰居的注意，但她也肯定弟弟現在心態上調整得很好，以前家人到場看球，拿莫．伊漾會很緊張，現在已經不會了。（編輯：張雅淨）1110417