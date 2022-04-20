吳念庭敲關鍵安打破僵局 本季首度英雄訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北20日電）日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發3打數敲出1支安打，就是一支打破0比0僵局的二壘安打，西武以3比0擊敗羅德隊，吳念庭賽後本季首度登上英雄訪問舞台。

西武獅今天在西武巨蛋與千葉羅德隊交手的賽事，吳念庭先發打第6棒、擔任一壘手。雙方打線在前6局完全沒有安打出現，僅靠著保送上壘，直到7局下西武展開攻勢，山川穗高敲安打後，代跑鈴木將平靠著推進到二壘，接著吳念庭敲出中間方向關鍵安打，送回第1分。

8局下西武的金子侑司擊出內野安打後，源田壯亮犧牲觸擊成功，歐葛雷迪（Brian O'Grady）獲得故意四壞保送，形成一、二壘有人，接著鈴木將平敲出安打帶有2分打點，終場西武獅隊就以3比0擊敗羅德隊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳念庭此戰前2個打席分別是游擊滾地球、左外野飛球出局，總計3打數敲出1支安打，目前打擊率2成50。由於敲出關鍵安打，吳念庭賽後也登上英雄訪問舞台，他表示，「前面的打席沒有打好，在第7局時我聽到休息室的加油聲，就想說無論如何都要攻下這分，球隊贏球最開心，而且又是自己打的。」

西武隊先發投手松本航用114球投6.2局，僅被敲出1支安打，投4次保送、4次三振，沒有失分；接著水上由伸、平良海馬、增田達至輪番登板，也都沒有失分，聯手完封羅德，最後勝投由水上由伸拿下。（編輯：吳協昌）1110420