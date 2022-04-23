林智勝身體恢復較慢近況下滑 味全調整出賽頻率

（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職味全龍隊40歲資深選手林智勝本季前2場都開轟，不過打擊近況下滑，味全教頭葉君璋表示，主要是林智勝目前的年紀沒辦法連續出賽，現在預計一週排他出賽2、3場。

林智勝本季轉戰味全，首場比賽4月3日就敲全壘打，生涯第290轟出爐，超越張泰山的289轟成為中職全壘打王，並在下一場比賽再敲出全壘打，生涯291轟隨之出爐。不過林智勝近況不佳，目前打擊率僅1成71，今天對上富邦悍將的賽事，就沒有先發。

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對此味全總教練葉君璋今天表示，林智勝因為年紀到一定程度了，恢復會比較慢，現在打1場比賽可能需要1、2天身體狀況才會恢復到正常，開季時比較頻繁出賽是因為打擊狀況不錯，但結果顯示確實造成他的負擔，因此對他會回到原本的規劃，一週約出賽2、3場。

至於林智勝是否會下場守一壘，葉君璋指出，現在他的腳有點狀況，每天都看到他的腳有包紮，「問他一定都是說沒問題（守備），但腳有狀況會造成守備時兩邊移動比較慢一點，所以會盡量排他指定打擊，身體狀況好就排一壘。」（編輯：張芷瑄）1110423